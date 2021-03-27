От коронавируса умер фотограф, который сделал самый популярный снимок Киева

В пятницу, 26 марта, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный украинский фотограф Алексей Иванов.

О смерти в Facebook сообщили друзья мужчины. За несколько дней до этого у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Последние свои дни Иванов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"На одну звезду стало меньше. Корона. Алексею Иванову светлая память от всех журналистов, фотографов", – написала Наталья Мандюк.

Она добавила, что сейчас от коронавируса спасают сестру фотографа. Также был объявлен сбор средств на ее лечение.

Пост друзей.

Как уточняет "Вечерний Киев", в котором работал Иванов, одна из его работ "Замковая гора – Андреевский спуск" получила наивысшие оценки жюри и награду "Наилучшее фото города Киева" в 2018 году.

"Наилучшее фото города Киева".

Свой последний пост фотограф опубликовал 11 марта. "Сегодня официально подтвердили. Вступаю в клуб "Коронованных". Буду снимать с себя "Корону" и выздоравливать от COVID-19. Всем не болеть и быть здоровыми", – написал он тогда.

Последний пост Иванова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Египте от осложнений коронавируса умер детский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк.