Від коронавірусу помер фотограф, який зробив найпопулярніший знімок Києва
У п'ятницю, 26 березня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер відомий український фотограф Олексій Іванов.
Про смерть у Facebook повідомили друзі чоловіка. За кілька днів до цього у нього діагностували двобічну пневмонію.
Останні свої дні Іванов був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
"На одну зірку стало менше. Корона. Олексію Іванову світла пам'ять від всіх журналістів, фотографів", – написала Наталя Мандюк.
Вона додала, що зараз від коронавірусу рятують сестру фотографа. Також було оголошено збір коштів на її лікування.
Як уточнює "Вечірній Київ", в якому працював Іванов, одна з його робіт "Замкова гора – Андріївський узвіз" отримала найвищі оцінки журі та нагороду "Найкраще фото міста Києва" в 2018 році.
Свій останній пост фотограф опублікував 11 березня. "Сьогодні офіційно підтвердили. Вступаю в клуб "коронованих". Зніматиму з себе "Корону" і видужуватиму від COVID-19. Всім не хворіти і бути здоровими", – написав він тоді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Єгипті від ускладнень коронавірусу помер дитячий лікар-стоматолог, відомий волонтер Юрій Юрасюк.