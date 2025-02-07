От Кейт Миддлтон до королевы Летиции: как выглядят королевские особы без макияжа. Редкие фото

Несмотря на то, что от членов королевских семей всегда ожидают безупречный вид, в последнее время многие принцессы демонстрируют, что настоящая уверенность в себе необязательно зависит от макияжа. Многие современные королевские женщины все чаще выбирают естественный вид, выходя на публику без косметики или с минимальными косметическими процедурами.

Видео дня

Это изменение настроений отражает более широкий культурный тренд, направленный на подчеркивание аутентичности и самопринятия. Отказавшись от традиционного "идеального" образа, они вдохновляют женщин по всему миру чувствовать себя комфортно без макияжа, утверждает Daily Mail.

В последнее время Меган Маркл присоединилась к этой тенденции, появившись на публике без макияжа во время съемок видео подарков, приобретенных для подростка-жертвы лесных пожаров в Лос-Анджелесе. По словам звездного визажиста Уна Коннор, она сознательно отказалась от макияжа, чтобы выглядеть естественно и передать эмпатию.

"Меган, безусловно, хочет иметь более мягкий подход и выглядеть реальной и доступной, особенно после того, как она получила много негативных комментариев. Она дома. Это круто. Это подыгрывает рассказу о предмете исследования. Многие из нас дома бывают расслабленным. Королевские особы ничем не отличаются в этом смысле", – отметила визажистка.

В последние годы такие публичные выходы без макияжа стали все более привычными для представительниц королевских семей, включая принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и принцессу Йоркскую Беатрис. Эта тенденция подчеркивает изменение роли королевских женщин, которые воспринимаются теперь не только как символы гламура, но и как обычные женщины, балансирующие между королевскими обязанностями и повседневной жизнью.

Ранее OBOZ.UA писал, что дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под угрозой из-за лесных пожаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!