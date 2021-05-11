От COVID-19 умер руководитель киевского театра 'Романс' Игорь Крикунов

Во вторник, 11 мая, в возрасте 67 лет скончался основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов. Причиной смерти артиста стал COVID-19.

Об этом сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова на своей странице в Facebook. Кроме того, смерть Крикунова подтвердили украинский исполнитель Виталий Билоножко и Николай Подрезан.

Свою творческую деятельность после окончания Щукинского училища он начал в именитом московском цыганском театре "Ромэн", где на протяжении 13 лет был ведущим актером.

На его счету – десятки сыгранных в театре ролей. Здесь он обзавелся семьей – его жена Людмила является примой киевского театра "Романс".

Главная роль в фильме "Цыганка Аза" принесла ему славу и популярность киноактера. Всего Крикунов снялся в 14-ти музыкальных, телевизионных и художественных фильмах.

В начале 80-х годов Крикунов переехал в Киев, где работал в музыкально-драматическом театре "На Подоле", а вскоре создал свой цыганский театр.

В 2007 году Крикунову присвоили звание Народный артист Украины. В 2021 году он исполнил роль отца невесты в фильме "Скажене весілля 3".

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