От COVID-19 умер руководитель киевского театра "Романс" Игорь Крикунов

София Ковнир
София Ковнир
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От COVID-19 умер руководитель киевского театра 'Романс' Игорь Крикунов

Во вторник, 11 мая, в возрасте 67 лет скончался основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов. Причиной смерти артиста стал COVID-19.

Об этом сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова на своей странице в Facebook. Кроме того, смерть Крикунова подтвердили украинский исполнитель Виталий Билоножко и Николай Подрезан.

Что известно об Игоре Крикунове

  • Свою творческую деятельность после окончания Щукинского училища он начал в именитом московском цыганском театре "Ромэн", где на протяжении 13 лет был ведущим актером.

  • На его счету – десятки сыгранных в театре ролей. Здесь он обзавелся семьей – его жена Людмила является примой киевского театра "Романс".

  • Главная роль в фильме "Цыганка Аза" принесла ему славу и популярность киноактера. Всего Крикунов снялся в 14-ти музыкальных, телевизионных и художественных фильмах.

Игорь Крикунов в молодости
Руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игорь Крикунов

  • В начале 80-х годов Крикунов переехал в Киев, где работал в музыкально-драматическом театре "На Подоле", а вскоре создал свой цыганский театр.

  • В 2007 году Крикунову присвоили звание Народный артист Украины. В 2021 году он исполнил роль отца невесты в фильме "Скажене весілля 3".

В 2007 году Крикунову присвоили звание Народный артист Украины

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, умер известный украинский режиссер и актер, который прославился своей ролью в фильме "Весна на Заречной улице" Жан Мельников. Артисту было 84 года.

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