Осужденный Ефремов 'исчез' из колонии – СМИ

В СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов убыл из Белгородской колонии.

На данный момент его местонахождение неизвестно. Об этом рассказал адвокат артиста Петр Хархорин, передает Telegram-канал "Life shot".

По словам правозащитника, Ефремов на самом деле убыл из колонии №4 Белгородской области, но куда именно и по какой причине – адвокат не смог ответить.

"Пока не раскрываем. У него в колонии все в порядке было", – добавил Хархорин.

Согласно источнику, Ефремова перевезли из ИК в Алексеевке в СИЗО-3 в Белгороде, а этой ночью этапируют его в Москву.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин. Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын российского актера Михаила Ефремова Никита признался, что в его жизни был период, когда алкоголь для него стал реальной проблемой и помехой в работе. Однажды он даже сорвал съемки в пьяном состоянии.