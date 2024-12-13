Остапчуки вблизи показали лицо новорожденного сына и нежные кадры, сделанные во время родов. Фото

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена, блоггер Екатерина Полтавская (Остапчук), который недавно стали родителями, вблизи показали лицо новорожденного сына Тимофея. Звезды решили навсегда сохранить важный момент появления их ребенка на свет, поэтому провели фотосессию во время родов.

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Трогательными снимками супруги поделились на своих страницах в Instagram. Новоиспеченная мама призналась, что после рождения первенца ее характер несколько изменился.

"Знакомьтесь, Тим. Я знала, что после родов гормоны очень влияют на организм, но чтобы настолько. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает. Меня даже прекратило раздражать в муже то, что всегда раздражало. Ну типа то, что он громко разговаривает, например. Я как будто стала самым добрым человеком в мире: такая, знаете, блаженная", – отметила Екатерина Полтавская.

На опубликованных фотографиях можно проследить некую хронологию появления Тимофея на свет. Сначала жена Владимира Остапчука лежит в палате с округлым животиком, который нежно целует шоумен. Затем процесс родов, и наконец-то родители могут обнять долгожданного младенца.

Дополнительно Екатерина Полтавская поблагодарила медицинских работников роддома. Она призналась, хотя рождение ребенка – достаточно сложный процесс, последние три дня стали лучшими в ее жизни.

Напомним, 10 декабря 2024 года у супругов Остапчуков родился сын Тимофей. Для Екатерины Полтавской мальчик стал первенцем, а вот шоумен получил статус многодетного отца, поскольку имеет от первого брака дочь Эмилию и сына Эвана.

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