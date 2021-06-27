Остапчук заявил в полицию на бывшую жену из-за нарушений родительских правил

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что был вынужден вызвать полицию на свою бывшую супругу Елену Войченко из-за того, что та в свою очередь нарушает его родительские права.

Так, в Instagram-stories артист опубликовал фото, на котором запечатлел полицейское авто и сообщил о том, что в скором времени он будет вынужден обратится в суд. По словам Владимира, экс-супруга систематически нарушает график свиданий с детьми.

"Елена Войченко систематически нарушает график свиданий с детьми. Мне надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", – объяснил звезда.

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К слову, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. В 2020 году телеведущий познакомился со своей новой возлюбленной Кристиной Горняк. В том же году он сделал ей предложение и через пару месяцев пара поженилась.

Коротко о знаменитости:

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение 2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук заинтриговал поклонников новым снимком с женой Кристиной Горняк с отдыха на Мальдивах. На фото женщина появилась с округлившимся животом.