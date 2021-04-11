Остапчук зачитал рэп на шоу "Маска". Видео

В субботу, 10 апреля, на телеканале "Украина" показали грандиозный финал популярного шоу "Маска". Телеведущий проекта Владимир Остапчук появился в образе загадочной Химеры и исполнил зажигательную песню.

Так, на сцену он вышел в новом амплуа в качестве приглашенного гостя. Персонаж выбрал сингл David Guetta – Hey Mama. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских отметила, что ей нравится такой стиль музыки, поэтому подготовленный для финала сюрприз ее покорил. Остальные же судьи тоже были приятно удивлены эффектным появлением звездного ведущего.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В каждом эфире зрители снимали маску с одного героя. Так, украинцы узнали, что в образе приветливой Крапанки пряталась кинорежиссер Оксана Байрак, кокетливой Лисицы – хореограф Алена Шоптенко, роскошной Павы – певица Ирина Федишин, а зажигательной Козы – психолог Наталья Холоденко.

В костюме легендарного Льва выступал певец Александр Пономарев, обольстительной Розы – певица и актриса Алина Гросу, магического Мольфара – телеведущий Павел Костицын, веселого Буряка – музыкант Дмитрий Каднай, а эпатажного Сома – продюсер Иракли Макацария.

За шаг до финала раскрыли личности трогательного Жабеня, которым был актер и юморист Евгений Сморыгин, эффектной Бабки, в образе которой скрывалась певица Анастасия Приходько, и невероятно милого Циклопа, в котором маскировалась певица Michelle Andrade.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел двенадцатый выпуск шоу "Маска". В конце эфира стало известно имя победителя – Злата Огневич, которая весь сезон выступала в образе величественного Солнца.