Остапчук спародировал известный клип Каменских. Видео

Украинский телеведущий Владимир Остапчук продолжает копировать популярных знаменитостей. В этот раз он записал пародию на клип певицы Насти Каменских "Девочки рулят". Свой ролик артист назвал "Пацики мутят".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале шоумена (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Поклонники остались в восторге от пародии Остапчука.

Так, клип телеведущий снял вместе с Instagram-блогерами Евгением Таллером, Богданом Шелудяком, Петром Заставным и Ваней Крышталем.

"В этой пародии топовые блогеры страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики. Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, – и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами, у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки. Просто наслаждайтесь", – подписал ролик Остапчук.

Пользователи сети оценили пародию знаменитости и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Как всегда все на стиле, позитиве, высоте", "Кайф! Кажется, лучше, чем оригинал. Клип огонь!", "Отлично", – пишут люди.

Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение-2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".

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