Остапчук спародировал известный клип Каменских. Видео
Украинский телеведущий Владимир Остапчук продолжает копировать популярных знаменитостей. В этот раз он записал пародию на клип певицы Насти Каменских "Девочки рулят". Свой ролик артист назвал "Пацики мутят".
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале шоумена (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Поклонники остались в восторге от пародии Остапчука.
Так, клип телеведущий снял вместе с Instagram-блогерами Евгением Таллером, Богданом Шелудяком, Петром Заставным и Ваней Крышталем.
"В этой пародии топовые блогеры страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики. Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, – и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами, у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки. Просто наслаждайтесь", – подписал ролик Остапчук.
Пользователи сети оценили пародию знаменитости и оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Как всегда все на стиле, позитиве, высоте", "Кайф! Кажется, лучше, чем оригинал. Клип огонь!", "Отлично", – пишут люди.
Владимир Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса "Евровидение-2017" и шоу "Маска" на канале "Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
украинский телеведущий Владимир Остапчук записал видео с пародией на свою коллегу Ольгу Фреймут, которая ранее продемонстрировала, как правильно пить с бокала.
Также Остапчук снял пародию на популярный хит UNO группы Little Big, в которой показал жизнь на карантине. В клипе под названием "Скучно" артист появился в полосатой пижаме, с надувной куклой и лишним весом.