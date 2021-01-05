Остапчук с супругой переезжают в новую квартиру из-за его экс-жены

Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе со своей женой Кристиной Горняк переезжают в новую квартиру из-за бывшей мужчины Елены Войченко. Пара надеялась на то, что они будут видеться с детьми.

Соответствующее заявление Горняк сделала на своей странице в Instagram. Так, женщина отметила, что новый год они решили начать с перемен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала супруга Остапчука, изначально пара арендовала квартиру с расчетом на то, что его экс-жена Войченко будет отпускать к нему детей. Так как это происходит редко, то супруги решили снять жилье поменьше.

Владимир Остапчук и его супруга Instagram Кристины Горняк

Позже Горняк сообщила, что пока они не могут позволить себе приобрести собственную квартиру, так как у них нет на это средств.

Остапчук и Горняк не могут пока приобрести собственное жилье Скриншот

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались после 12 лет брака. У них есть дочь Эмилия и сын Эван. Причиной разрыва Владимир называет скандалы, а Елена – измены. Сейчас Владимир женился во второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк эмоционально обратилась к его бывшей супруге Елене Войченко. Она призвала женщину перестать ее оскорблять и распространять "грязные" сплетни.