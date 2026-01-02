Остап Ступка на непристойных фото показал, как встретил Новый год с младшей на 34 года возлюбленной

Народный артист Украины Остап Ступка поделился серией фотографий, на которых показал, как отпраздновал начало 2026 года со своей младшей на 34 года избранницей, театроведом Маргаритой Ткач. Пара решила устроить довольно "неинстаграмную" фотосессию, где не обошлось и без непристойных жестов.

Видео дня

На первых нескольких кадрах влюбленные попозировали на фоне украшенной елки, а дальше показывали друг другу средние пальцы и просто дурачились. Фотографии появились в их совместном посте в Instagram.

Судя по фотографиям, Остап Ступка и Маргарита Ткач решили встретить Новый год в домашнем стиле. Они одели парные пижамы в клеточку, тапочки и носки, а из аксессуаров выбрали тематические очки.

Влюбленные сделали немного милых фотографий, где нежно целовались и играли с котиком, а потом решили отойти от романтики. Остап Ступка и Маргарита Ткач сели в кресла и, глядя друг другу в глаза, показали средние пальцы. Этот неприличный жест имитирует фаллический символ и обычно используется как грубое требование оставить кого-то в покое.

Что известно об отношениях пары

Остап Ступка подтвердил отношения с Маргаритой Ткач в конце 2024 года в комментарии OBOZ.UA. Актер решил не вдаваться в подробности романа, лишь отметил, что их "объединил театр".

Стоит отметить, что артист уже даже познакомил избранницу со своей мамой. Однако, как вспомнила Маргарита Ткач, их первая встреча была довольно странной, ведь состоялась после вечеринки. Тогда Остап Ступка и театровед были пьяны, из-за чего она даже не помнит, о чем общалась с матерью избранника. Но, к счастью, такие обстоятельства никак не повлияли на впечатление мамы знаменитости о Маргарите Ткач, поэтому они построили хорошие отношения.

А вот семья театроведа приняла Остапа Ступку совсем не так тепло. По словам Маргариты Ткач, когда мама узнала о ее отношениях с артистом, написала, что она "не того мужчину себе выбрала".

Ранее OBOZ.UA писал, что Остап Ступка рассказал о спорах с младшей на 34 года возлюбленной из-за свадьбы и объяснил, почему их взгляды не совпадают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!