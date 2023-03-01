Оскароносная актриса Жюльет Бинош со слезами на глазах выразила уважение украинцам

Оскароносная французская актриса Жюльет Бинош на 48-й церемонии вручения кинопремии "Сезар" обратилась к поклонникам со словами поддержки Украины. Она со слезами на глазах вспомнила украинцев, уже год борющихся за свою независимость.

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Об этом в Telegram-канале написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он поблагодарил звезду от имени всей страны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении Жюльет Белош отметила, что нынешняя церемония будет посвящена именно Украине, которая успешно борется за свободу и независимость с российскими оккупантами.

"Год назад российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония "Сезара" посвящена Украине и всем ее жителям", - сказала Бинош.

Напомним: церемония "Сезар" – национальная кинопремия Франции. Ее вручает с 1976 Академия искусств и технологий кинематографа. "Сезар" считают европейским аналогом "Оскара" и часто называют самой престижной церемонией награждения в стране.

Ранее OBOZREVATEL писал, что голливудский актер Шон Пенн, активно поддерживающий Украину в войне с Россией, признался, что лично знаком с президентом страны-террористки Владимиром Путиным и рассказал, как это произошло.

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