Осадчая с букетом тюльпанов в руках поделилась мыслями по поводу празднования 8 марта: для меня это День Берегини

Последние годы в Украине не утихают споры касательно "отмены" 8 Марта. Как бы там не было, все больше женщин начинают осознавать, что Международный женский день – это не о цветочках и весне, а о сильных, целеустремленных и равных с мужчинами женщинах. А вот известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая призналась, что празднует восьмого марта День Берегини. Делать она это начала с прошлого года.

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Своими мыслями касательно праздника знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Как можно понять по фото, от своих мужчин многодетная мама троих сыновей и супруга шоумена Юрия Горбунова поздравления получила – букет розовых тюльпанов.

Осадчая призналась, что ей приятно получать в этот день цветы, несмотря на все разногласия. Впрочем, ведущая подчеркнула, что если в Украине для этого выберут другую дату в календаре – она против не будет.

"Для меня с прошлого года этот день – это День Берегини. Не знаю, как сейчас, но я помню, как в нашем модельном агентстве в Париже девушкам дарили цветы в этот день, он не был выходным, но был таким праздником внимания к женщинам, что нам было тогда приятно. Сейчас мысли разошлись, обращать ли внимание на этот день, но мое мнение, что если женщины получат немного больше внимания и для этого нужен день, то пусть он будет, но можно выбрать другую дату в календаре, но пока так, как есть", – начала звезда.

Осадчая вспомнила, каким было восьмое марта в 2022 году. Тогда мало кто думал о Международном женском дне. Для украинцев это был 13-й день полномасштабного вторжения и непринятие того факта, что разрушительная и убийственная война, охватившая всю страну, возможна в 21 веке в центре Европы.

"Год назад в этот день было невыносимо, неслись кадры эвакуации из Киевщины, ужасы обстрелов гражданских, неизвестность войны и страх засыпать, чтобы не проснуться еще с худшими новостями... Прошел год и мы знаем, что весну у нас не отобрать", – поделилась ведущая.

В конце звезда обратилась к украинкам, чтобы поздравить их с Днем Берегини.

"Как и в прошлом году я хочу поздравить Берегинь – мам, дочерей, сестер, тех, кто стоит бок о бок с мужчинами на нуле, и тех, кто воспитывает детей без отца, тех, кто умеет делать сто дел одновременно и в самое тяжелое время имеет в запасе не одну сказку для малышей. Мои дорогие Берегини, вы не плачете, когда больно, а плачете от несправедливости, вы опора всей нации, вы сила и мощь. Дай вам Бог здоровья и сил!" – написала Осадчая.

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