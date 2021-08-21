Осадчая показала чувственный снимок Горбунова с новорожденным сыном

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз стала мамой, продемонстрировала поклонникам чувственный семейный кадр. На снимке позировал ее супруг Юрий Горбунов вместе с новорожденным сином в роддоме.

Соответствующий кадр Осадчая показала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). На фото Горбунов трогательно целует крохотную ножку малыша. Снимок был сделан в роддоме, где сейчас находится ведущая. Отметим, что звездная пара не показывает лицо новорожденного сына.

"Папина нежность", – подписала кадр Осадчая.

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Кроме того, Осадчая показала, как их общий сын 4-летний Иван дома готовится ко встрече с младшим братом. На фото ребенок сидит на ступеньках с большим надувным шариком в руках в виде младенца.

Напомним, Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. 1 мая 2021 года пара объявила о том, что снова ожидают малыша.

Коротко о знаменитостях:

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. Ведущий шоу "Танці з зірками" и многих других проектов.

С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95". Команда "Загорецкая Людмила Степановна" из Львова, тренером которой был Горбунов, стала чемпионом сезона 2017 года.

В 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма комедией "Скажене весілля".

Катя Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Катя Осадчая впервые показалась после третьих родов. Звезда вышла в прямой эфир и похвасталась хорошим внешним видом.