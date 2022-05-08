Осадчая, Мишина, Камалия, Kalush Orchestra и другие звезды трогательно обратились к мамам войны и показали своих самых родных

В воскресенье, 8 мая, в Украине отмечают День матери. В этот праздник лента в соцсетях заполнена архивными кадрами и снимками с мамами. Украинские звезды также чувственно поздравили своих самых родных людей и показали редкие фото с ними.

OBOZREVATEL собрал самые трогательные поздравление матерям от знаменитостей и показал подборку кадров артистов с их близкими. Кроме поздравлений в этом году звезды обратились к матерям войны в Украине.

Украинская певица Камалия опубликовала на своей странице в Instagram пост-молитву, в котором попросила скорого окончания войны, чтобы обнять мать. Также она пожелала матерям дождаться сыновей-героев и призвала обязательно поздравить своих родных.

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"Молюсь, чтобы скорее закончилась война и я смогла обнять мамочку! Молюсь, чтобы не гибли детки! Молюсь, чтобы мамы дождались своих сыновей-геоев! Молюсь, чтобы мы дольше оставались детьми! Позвоните и поздравьте маму, а если возможно, обязательно обнимите!" – написала Камалия и добавила к посту трогательное фото с мамой и дочерьми.

Фронтмен рэп-группы Kalush Orchestra, которая будет представлять Украину на Евровидении-2022, Олег Псюк опубликовал в Instagram фото со своей мамой Стефанией и призвал подписчиков делать такие же снимки.

"Йоу, сегодня день матери! Со мной моя мама Стефания. Делайте фото с мамой и отмечайте kalush.official, буду репостить", – написал певец.

Украинский хореограф Илона Гвоздева показала своим фанатам в Instagram фото с мамой и детьми, а также написала о том, что это особенно важный праздник для каждой женщины, которая ждет сына с войны. Она пожелала всем матерям силы и здоровья.

"Хочу поздравить свою маму, женщина которая в прямом смысле слова покинула свой дом, мужа, свою жизнь ради безопасности дочери и внуков, которая по ночам носит моего сына на руках, на днях дарит любовь и улыбку моим детям. Мама, ты у меня невероятная, я тебя очень люблю и горжусь быть твоей дочерью! Ты яркий пример украинской женщины, матери и бабушки! Знаю, что иногда со мной бывает сложно и несмотря ни на что, каждый раз ты находишь в себе силы, чтобы с улыбкой и любовью в сердце оберегать нас. Ты мое сокровище, моя жемчужина!" – написала Гвоздева.

Также она подчеркнула, что война дала четкое понимание и определение слова "Мать".

Актриса и героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась фото с сыном Платоном. Она считает, что "мама" – самое сильно слово во всем мире.

"Я не знаю, что может быть сильнее маминой любви, защиты, смелости. Сегодня 74-й день, когда мамы нашей страны отчаянно борются за жизнь и будущее своих детей. В этом году это действительно особенный день. День, когда я хочу поблагодарить всех мам нашей страны за величие женщины-матери, за их внутреннее осознание своего стержневого назначения на земле, за крепость духовности, за мужество и терпение, за нежность и мягкость материнского сердца", – написала Мишина в Instagram.

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По ее словам, матери – это бесконечная опора и всесильная любовь. Поэтому они "должны оставаться источником вдохновения, центром гармонии и процветания".

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский также показал свою маму. Он опубликовал в Instagram целую серию фото с родным человеком и подчеркнул, что очень сильно ее любит.

"Мама. Очень тебя люблю. Обнимаю крепко, с праздником. Хочу проводить больше времени с тобой. Твой Вова", – написал кулинар.

Телеведущая и многодетная мать Катя Осадчая выложила в Instagram фото со своими сыновьями и назвала матерей героями, фронт которых – дети.

"Этот День Матери особенный – щемящий, трагический, обнадеживающий, день со слезами и день, дающий нам надежду! Мамы, забавляющие детей в бомбоубежищах, мамы, которые сейчас вместо мамы и папы, мамы, пешком шедшие под пулями, мамы, придумывающие новые игры и сказки, несмотря на внутреннюю пустошь, мамы, которые ежедневно отвечают на вопросы: "Когда мы вернемся домой…" Мамы – вы герои! Где бы вы ни были, знайте, ваш фронт это ваши дети", – написала Осадчая.

По ее словам, чада продолжат развивать страну, которая нуждается в новом, умном, признанном, воспитанном поколении. И эта миссия сейчас на плечах мам. Звезда пожелала женщинам сил и здоровья, а также добавила, что все "по возможности будут воспитывать и не своих детей".

Певица Алина Паш также отметила, что в этом году праздник матери очень важен, так как выпал на День памяти и примирения. В Instagram она опубликовала видео с песней "Колискова", которую записала вместе с Яриной Сизык.

"Последние 74 дня каждая мама Украины является не просто кормилицей и воспитательницей. Все те женщины, которые остались в родных домах и спасают своих малышей где-то в Европе, имеют неописуемую отвагу и мужество. А те мамы, которые делят свой кровный долг с государственным и вместе с папами, братьями и сестрами отстаивают наши границы, заслуживают уважения и уважения каждый миг своей жизни", – написала Паш.

Артистка добавила, что мама, это тот человек, который успокоит и все объяснит.

"Умение видеть свет, несмотря на тьму, идти по зову сердца, не пугаться страшных теней, быть проводником любви в мир – то, чему научила меня Ма", – заключила певица.

Блогерша и супруга украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова также выложила в Instagram подборку фото с мамой. Она показала архивные кадры и поблагодарила родного человека за все, что имеет в своей жизни.

"Наша мамочка. Наш лучик солнца. Наш ангел-хранитель. Ты всегда поймешь, поддержишь и придешь на помощь. За все, что есть в моей жизни, спасибо тебе!" – написала Репяхова.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди США Джилл Байден встретилась с вынужденными переселенцами из нашей страны в Румынии. Она назвала украинских матерей очень и сильными и заявила, что поражена их храбростью.