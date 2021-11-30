Организатора вечеринки в День памяти Голодомора разоблачили на лжи: в чем обвиняют сестру Залиска

Организацией скандальной эротической вечеринки в честь 29-летия блогера Александра Залиско, которое пришлось на День памяти жертв Голодомора, занималась его родная сестра Марьяна. По словам администрация львовского Дома ученых, где и проходило мероприятие, девушка соврала о количестве приглашенных гостей и формате празднования. Она сообщила, что планируется "обычный день рождения".

После громкой огласки в СМИ львовская мэрия приняла решение закрыть Дом ученых из-за нарушения карантинных норм. Однако руководство заведения уверяет, что их обманули. Об этом они рассказали изданию ZAXID.NET.

"Нам сказали, что должно состояться празднование обычного дня рождения, на котором будут присутствовать около 40 человек – все будут вакцинированы или иметь негативные ПЦР-тесты, как того требуют ограничения "красной зоны", – рассказал изданию замдиректора Дома ученых Василий Мастикаш.

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Организатор лишь предупредила, что будет установлена ​​гимнастическая конструкция, которая не нанесет вред помещению. На самом же деле поздравить именинника пришло около 100 человек. На вечеринке выступали полуголые танцовщицы и проводились конкурсы эротического характера.

"Здесь мы допустили ошибку, потому что нужно было требовать сценарий. Но на нас начинают обижаться в таких случаях, говорят, что это цензура. Они обманули, не сказали, что будет на самом деле. Организаторша где-то так все обкрутила, хитростями обошла. Если бы я видел, что там делается, вызвал бы полицию и прекратил это", – прокомментировал директор Роман Славитич.

Руководство призналось – они не учли дату вечеринки и то, что она запланирована на День памяти жертв Голодомора, поскольку организаторы договаривались об этом еще в октябре.

Председатель Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Мария Яцейко подтвердила, что организацией занималась сестра виновника торжества Марьяна. Девушка также активно выставляла в своих соцсетях снимки с праздника. На нее подписано больше 17 тысяч человек. Однако, когда OBOZREVATEL зашел на страничку Марьяны в Instagram, обнаружил, что ее профиль закрыт.

"Дом ученых, согласно уставу, имеет право давать помещение в аренду. Мы предоставили здание на семейное торжество и должны были обеспечить температурный режим и карантинные условия. За формат и все остальное отвечает организатор Марьяна Залиско. В этом отношении все вопросы к ней", – объяснила Яцейко.

Стоит отметить, что сам блогер своей вины в случившемся не видит. Он опубликовал пост, в котором написал, что "не выбирал, в какой день ему родиться".

"День памяти жертв Голодомора – важный день. И я уважаю людей, которые действительно вспоминают и зажигают свечу. Но не в сториз в Инстаграме. Вчера работало все: телевидение, развлекательные шоу, люди праздновали свадьбу и множество разных торжеств. Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как хочется мне", – написал Александр в соцсетях.

В полиции Львовской области устанавливают детали случившегося. Вечером 29 ноября на Залиско составили протокол за нарушение карантинных ограничений, который предусматривает штраф от 17 тысяч гривен.

Напомним, OBOZREVATEL писал, что известные украинские блогеры попали в громкий скандал, устроив вечеринку в стиле Show bar в День памяти жертв Голодомора. Приглашенные гости в эротических костюмах принимали участие в пошлых конкурсах. Вел мероприятие известный ведущий Владимир Остапчук, который в соцсетях назвал вечеринку "блогерской голодной тусой". Со всеми, кто "засветился" на празднике, прекратили сотрудничать отечественные бренды.