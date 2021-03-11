Опубликованы уникальные снимки с концерта The Beatles 50-летней давности

Фотограф Том Мортон запечатлел концерт The Beatles в Сент-Луисе в августе 1966 года, но на протяжении 50-ти лет архивные снимки хранились в подвале. Только сейчас их выставили на аукцион.

Так, редкие кадры с легендарной четверкой продаются по цене примерно 3500 фунтов стерлингов. Также на большинстве изображений можно увидеть толпу счастливых фанатов, которые наслаждались концертом своих кумиров. В тот далекий день шел проливной дождь, поэтому организаторам пришлось соорудить импровизированную крышу, чтобы защитить музыкальное оборудование. Об этом пишет Dailymail.

"Был довольно сильный дождь, и они положили на сцену кусочки рифленого железа, так что это было худшее выступление за всю историю существования нашего коллектива", – сказал позднее Пол Маккартни о том концерте.

В их сет-лист из 11 песен вошли такие хиты, как Day Tripper, I Wanna Be Your Man и Paperback Writer.

Уникальные фотографии сделаны с оригинальных негативов, которые четыре года назад заново открыл фотограф Том Мортон. Они хранились в его подвале на протяжении пяти десятков лет.

Напомним, The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе коллектива выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол.

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