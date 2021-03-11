Опубликованы уникальные снимки с концерта The Beatles 50-летней давности

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
1,0 т.
Опубликованы уникальные фото группы The Beatles, сделанные в 1966 году

Фотограф Том Мортон запечатлел концерт The Beatles в Сент-Луисе в августе 1966 года, но на протяжении 50-ти лет архивные снимки хранились в подвале. Только сейчас их выставили на аукцион.

Так, редкие кадры с легендарной четверкой продаются по цене примерно 3500 фунтов стерлингов. Также на большинстве изображений можно увидеть толпу счастливых фанатов, которые наслаждались концертом своих кумиров. В тот далекий день шел проливной дождь, поэтому организаторам пришлось соорудить импровизированную крышу, чтобы защитить музыкальное оборудование. Об этом пишет Dailymail.

"Был довольно сильный дождь, и они положили на сцену кусочки рифленого железа, так что это было худшее выступление за всю историю существования нашего коллектива", – сказал позднее Пол Маккартни о том концерте.

В их сет-лист из 11 песен вошли такие хиты, как Day Tripper, I Wanna Be Your Man и Paperback Writer.

Уникальные фотографии сделаны с оригинальных негативов, которые четыре года назад заново открыл фотограф Том Мортон. Они хранились в его подвале на протяжении пяти десятков лет.

Фотограф Том Мортон показал архивные кадры
Толпа счастливых фанатов.
Толпа довольных фанатов
Концерт проходил под проливным дождем
Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр, Джон Леннон
Пол Маккартни и Джон Леннон у микрофона

Напомним, The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе коллектива выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы невероятные фотографии людей, которые смогли выжить на Титанике. Они были сделаны одним из первых информационных агентств Америки.

концертмузыказвездылюдифотографииThe Beatles