Опубликованы редкие фото бывших президентов США вместе

Бывшие президенты США редко собираются в одном месте, да и так, чтобы запечатлеть это на фото. В частности, они воссоединяются в том случае, чтобы отметить мировые события и поддержать друг друга.

OBOZREVATEL публикует редкие снимки, где несколько бывшых глав государства запечатлены вместе и рассказывает историю происхождения кадров (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Впервые пять президентов США – Джордж Буш-старший, Рональд Рейган, Джимми Картер, Джеральд Форд и Ричард Никсон – собрались вместе, чтобы сфотографироваться. Этот кадр был сделан перед библиотекой Рейгана в 1991 году в Сими-Вэлли, Калифорния.

Восемнадцать лет спустя другая группа из пяти президентов – Джорджа Буша-старшего, Барака Обамы, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Джимми Картера – собралась вместе. На этот раз в Овальном кабинете в Вашингтоне в 2009 году.

Барак Обама, Джордж Буш-старший, Билл Клинтон и Джимми Картер присутствуют на церемонии открытия Президентского центра Джорджа Буша-младшего 25 апреля 2013 года в Далласе.

Барак Обама шутит с Биллом Клинтоном, прежде чем вручить ему Президентскую медаль свободы в Восточном зале Белого дома 20 ноября 2013 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

Джон Фицджералд Кеннеди приветствует Гарри Эс Трумэна у Белого дома 21 января 1961 года.

Рональд Рейган, актер Боб Хоуп и Джеральд Форд позируют во время танцевального ужина в честь 40-летия USO в отеле Washington Hilton.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января демократ Джо Байден примет присягу 46-го президента США, заменив в Белом доме республиканца Дональда Трампа. В то же время Камала Харрис примет присягу вице-президента и станет первой в истории страны женщиной, которая займет столь высокий пост.