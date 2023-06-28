Опра Уинфри, Вайнона Райдер и другие: пять знаменитостей, которые никогда не были замужем

Знаменитые во всем мире женщины явно не страдают от нехватки мужского внимания. Они успешные, самодостаточные, красивые и уверенные в себе, однако некоторые из них никогда не надевали свадебных платьев, не давали клятву про "любить и в горе, и в радости" и не называли любимого человека мужем. Впрочем, эта роль вечной холостячки их, кажется, полностью устраивает.

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На своем примере знаменитости доказывают, что женщине не обязательно выходить замуж и быть хранительницей семейного очага, чтобы быть по-настоящему счастливой и реализованной. OBOZREVATEL расскажет о таких всемирно известных красавицах.

Опра Уинфри

69-летняя Опра Уинфри – одна из самых влиятельных, богатых, знаменитых и успешных женщин в мире. Она не только ведущая ток-шоу, актриса, продюсер, общественный деятель, но и владелица киностудии и именного кабельного телеканала OWN: The Oprah Winfrey Network. Карьера всегда стояла для звезды на первом месте, и она не скрывала этого. С 1986-го по 2000-е Опра встречалась с американским бизнесменом и преподавателем Стедманом Грэмом, который сделал ей предложение. Женщина согласилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

"В тот момент, когда я ответила согласием на его предложение, у меня возникли сомнения. Я поняла, что на самом деле не стремилась к браку. Я хотела, чтобы мне сделали предложение. Я хотела знать, что по его мнению, я достойна стать его женой. Но я не хотела жертв, компромиссов, ежедневных обязательств, которые являются неотъемлемой частью брака. Моя телекарьера всегда была моим приоритетом – и мы оба знали это", – рассказала уже в 2020 году Уинфри в своем журнале.

Шарлиз Терон

В свои 47 лет Шарлиз Терон может похвастаться не только ошеломительными успехами в кино, что подтверждает огромное количество престижных наград, но и безупречным внешним видом. Одна из самых красивых актрис Голливуда может влюбить в себя любого мужчину, что, впрочем, и делает, однако выходить замуж Терон не желает. В сети долго ходили слухи о ее помолвке с коллегой Шоном Пенном, однако звезда их опровергла.

"Я никогда не хотела выходить замуж. Я не считаю брак чем-то важным. Я действительно заинтересована в долгосрочных отношениях – и они у меня были. Но сама церемония бракосочетания не имеет для меня ценности", – делилась актриса в интервью еще в 2011 году.

Вайнона Райдер

Киану Ривз, Мэтт Дэймон, Крис Нот, Джонни Депп – это далеко не полный перечень голливудских секс-символов, с которыми в свое время встречалась Вайнона Райдер. Более того, последний сделал актрисе предложение, но, как вы могли догадаться, до свадьбы дело не дошло. Разрыв со звездой "Пиратов Карибского моря" и других культовых кинокартин дался Райдер очень непросто. Она погрузилась в глубочайшую депрессию и лишь спустя несколько лет сумела вновь начать встречаться с мужчинами. Впрочем, тема брака для знаменитости навсегда осталась закрытой.

"Я бы предпочла никогда не быть замужем, чем несколько раз развестись. Дело не в том, что развод – это плохо. Просто я не смогла бы пойти на такой шаг. Мои собственные родители живут в браке уже 45 лет, и их пример задает высокие стандарты. Но я уже довольно давно счастлива с одним человеком", – рассказывала как-то актриса.

Кристин Дэвис

Одна из четырех подружек в культовом сериале "Секс в большом городе" Шарлотта первой вышла замуж и построила счастливую семью. А вот исполнительница этой роли Кристин Дэвис так и не надела на безымянный палец обручальное колечко. 58-летнюю актрису это ничуть не тревожит. Она стала счастливой мамой приемной дочери Джемми. Кроме того, Дэвис не исключает, что еще встретит свою судьбу, однако теперь ей нужен не только муж, но и отец для дочки.

"Если я когда-нибудь и выйду замуж, то мой партнер обязательно будет таким невероятным, что я захочу познакомить его с Джеммой. Не знаю, сознательно ли я хотела навсегда остаться не замужем, но я помню, как недоумевала в молодости: "И зачем все эти люди женятся?" – делилась в одном из своих интервью знаменитость.

Дайан Китон

Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA – 77-летняя Дайан Китон – также никогда не была замужем. При этом в нее были влюблены настоящие голливудские красавцы: Аль Пачино, Уоррен Бити, Джек Николсон и даже Киану Ривз. Однако актриса никогда не стремилась к семье и официальному браку. Впрочем, она воспитывает двоих приемных детей: дочь Декстер и сына Дьюка.

"Меня привлекают мужчины, и мне нравится с ними "играть" Но совместная жизнь? Это какая-то другая вселенная. Для этого нужно быть кем-то, кто смотрит на жизнь реалистично и готов идти на компромиссы. Я же на это не способна", – честно отвечала Китон в интервью.

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