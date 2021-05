Опра Уинфри откровенно рассказала об изнасиловании в детстве

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри поделилась личными воспоминаниями о том, как стала жертвой насилия в детстве. Она сделала откровенное признание и рассказала, что в 9 летнем возрасте ее изнасиловал двоюродный брат.

Историей из прошлого знаменитость поделилась для нового фильма The Me You Can't See ("Я, которую ты не можешь видеть") для платформы Apple TV+, в котором также снялись такие звезды как Леди Гага, принц Гарри и другие знаменитости. По словам Опры, мальчику было 19 лет, а сексуальные насилия происходили в течение 4 лет.

"В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование, я определенно не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс", – рассказывала телеведущая.

Как утверждала Уинфри, это сильно повлияло на ее психоэмоциональное состояние. Из-за насилия, она долго не могла довериться мужчинам.

"Кровь еще текла по моей ноге, а он отвел меня в магазин и купил мне мороженое", – призналась звезда.

Кроме того, в 14 лет Уинфри изнасиловал родной дядя, после чего она забеременела и родила ребенка. Однако через несколько недель после появления на свет малыш скончался.

