'Никогда не были разбалованы'. Звездная крестная дочерей Порошенко рассказала интересные факты о девушках

Украинская исполнительница Оксана Билозир – крестная мать дочерей бывшего президента Петра Порошенко. Исполнительница крестила двойнят Евгению и Александру в паре с пятым главой государства Виктором Ющенко.

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В интервью OBOZ.UA Оксана Билозир рассказала, какая она крестная мама и на каких праздничных событиях видится с девушками. По словам певицы, некоторые правила в воспитании детей Порошенко ей очень импонируют.

"Они уже выросли, – говорит Оксана Билозир об Александре и Евгении. – А крестные обычно больше нужны рядом, когда дети растут. Тогда это наставники в помощь родителям. А дальше уже – самостоятельная жизнь. Была у них на выпускном, еще пригласят меня на свадьбу, думаю. Что сказать о девочках? Хорошие, талантливые, настойчивые. Осваивают много знаний. Ну, у них и папа, и мама такие, есть с кого брать пример. Надо сказать, что дети Порошенко никогда не были разбалованы, не имели каких-либо роскошей – это принципиальная позиция родителей. И такое мне очень всегда импонировало".

За информацией издания Информатор, которую обнародовали весной этого года, дочери Петра Порошенко живут в Лондоне. Школьницами Александра и Евгения параллельно с учебой в Кловском лицее в Киеве получали образование в одном из самых престижных учебных заведений Великобритании – Concord College.

Впоследствии Евгения Порошенко окончила Лондонский университет искусств, она дизайнер. Ее сестра Александра училась в Университетском колледже Лондона по искусству, а также по экономике и бизнесу. По окончании вуза получила работу в консалтинговой компании.

Полное интервью с Оксаной Билозир читайте здесь.

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