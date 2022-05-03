"Они не имеют права называться украинцами": Полякова резко высказалась о коллегах, продолжающих выступать в РФ
Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о коллегах из Украины, которые после начала войны продолжают выступать в России. По ее словам, такие артисты не имеют права называться украинцами и должны исчезнуть из Вселенной.
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей Вселенной. Право называться украинцем, представителем такого сильного и храброго народа, необходимо заслужить: своей позицией, своими действиями. Это великое звание. Они не имеют права называться украинцами", – сказала звезда в интервью для издания "УНИАН".
Полякова предложила украинцам вычеркнуть фамилии таких звезд и их творчество из жизни навсегда. Помимо этого певица поддержала инициативу запрета российской музыки на территории Украины.
"Раз они защищают здесь русскоязычных, убивая русскоязычные города, значит, нужно убрать всякий повод ассоциировать себя с нами, называть себя нашими "братьями", – отметила Полякова.
Она также готова пойти на жертвы и отказаться от своих нетленных, золотых хитов.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Полякова рассказала о выезде ее мамы из России. По словам звезды, она долгое время избегала вопросов о месте нахождения своей матери.