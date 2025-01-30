'Они маскируются': украинская ди-джей удивила, как подло россияне приглашали ее на частные вечеринки

Украинская ди-джей и музыкальный продюсер Ольга Королева, более известная под сценическим именем DJ KOROLOVA, призналась, что ей поступают приглашения от россиян на частные вечеринки. Команда звезды очень тщательно проверяет все запросы.

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Об этом знаменитость рассказала в студии YouTube-шоу "Okay Eva". По словам ди-джея, россияне подло пытаются "шифроваться", выдавая себя за кого-то другого.

"Мои очень это проверяют, потому что они маскируются. Мы сразу с ними общаемся на украинском языке. Мои созваниваются, и это сразу становится ясно, – рассказала Ольга. – Моя команда как-то выщелкивает, что это они".

По словам украинки, она не соглашалась выступать на частных вечеринках россиян. Королева отметила, что еще ни разу не доходило до обсуждения гонорара.

"Много россиян приходят на мои выступления. Которые не поддерживают, которые выехали, – добавила она. – Всегда подходят и говорят: "мы просим прощения, что так произошло. Мы выехали, не поддерживаем, мы ходили на митинги".

36-летняя уроженка Чернигова Королева очень популярна в Европе и Америке. С началом полномасштабной войны она уехала в Польшу, а в 2023 году дала более 100 концертов в более чем 50 странах. Преимущественно она создает музыку в таких жанрах, как мелодичное техно и прогрессивный хаус.

DJ KOROLOVA выступала на таких знаковых площадках, как Space Miami, Green Valley Brazil и Hi Ibiza, а также играла на музыкальных фестивалях Tomorrowland, EDC Las Vegas, Untold, NEON Countdown, So Track Boa, Parookaville. Ди-джей сотрудничала с лейблами Tomorrowland Music, Insomniac и Anjunabeats.

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