'Они из одного городка'. Дочь Кузьмы Скрябина назвала двух суперизвестных певцов, с которыми общается после смерти папы

Единственная дочь Кузьмы Скрябина Барбара призналась, что среди многочисленных коллег и друзей ее отца есть в шоу-бизнесе два человека, с которыми она поддерживает связь. Один из этих исполнителей – земляк ее папы, будущие знаменитости жили по соседству.

Об этом Барбара Кузьменко рассказала в интервью OBOZ.UA. Певец Дзидзьо, которого Андрей Кузьменко знал еще неизвестным исполнителем, даже помогал ей с организацией свадьбы. А с Тарасом Тополей много в свое время общалась бабушка Барбары.

Барбара Кузьменко говорит, что может спокойно позвонить по телефону в случае необходимости исполнителям Михаилу Хоме (Дзидзьо) и Тарасу Тополе: "Дзидзьо и мой папа – из одного городка. Папа в свое время помогал ему создавать сценический образ, написал ему несколько песен". К слову, когда Барбара выходила замуж, Михаил Хома помогал молодоженам с организацией свадьбы. Именно на странице Михаила в Instagram первыми появились снимки с церемонии бракосочетания Барбары и ее избранника Виктора Тура.

Дзидзьо имел очень тесную связь с Андреем Кузьменко при его жизни. Именно при поддержке Кузьмы Михаил Хома и Олег Турко создали свою группу. Кузьма Скрябин был первым продюсером коллектива – будущие знаменитости жили по соседству в Новояворовске Львовской области. В своих интервью Михаил Хома упоминал Андрея как ценного наставника, у которого можно было поучиться многим человеческим качествам: "Это был талант, который имел очень хорошую ценность. Он был честен. Он мог говорить правдиво, остро, смешно, непопулярно, хорошо, агрессивно. Он был очень быстрым. Когда я приезжал, понимал, что мы как улитка и пантера".

Михаил Хома также вспоминал историю, как Кузьма здорово его проучил: оставил под дверью, потому что тот опоздал на одну минуту на встречу с коллегой: "Мы с утра проснулись, договаривались выйти в часиков 9. Я вышел в 9:01, он проехал перед моим носом. Он никогда не ждал, и это без оскорблений. Он просто очень быстро думал, двигался и учил, что не нужно пропускать жизнь".

С Тарасом Тополей много времени проводила в разговорах мама Андрея Кузьменко – Ольга Михайловна. "Мы с ним много разговаривали. Он очень обязательный, патриотичный. Это мужчина, который мог спокойно с тремя детьми уехать в США к маме и ездить, как все остальные, обернувшись флагом, и петь где-то там, где не взрываются снаряды. А он сделал совсем по-другому", – поделилась Ольга Михайловна в одном из интервью.

После смерти Андрея Кузьменко, в один из его дней рождения, Тарас Тополя написал в соцсети: "Он бросил бутылку в океан и ушел… Внезапно, как великие. В той бутылке для нас есть десятки песен, смыслы, идеи, правда, справедливость и несправедливость жизни, аллегории и метафоры. Каждый находит в ней что-нибудь для себя. Особенно когда тяжело. Там слова, которые лечат. За простым языком Андрея скрывалось глубинное понимание мира. Он был первым украинским артистом для меня. И остается. "Люди как корабли" звучат в его память с каждой сцены. С днем рождения, Андрюша! Еще встретимся".

Полное интервью с Барбарой Кузьменко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!