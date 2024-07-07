'Они более жестокие': продюсер Алексей Гончаренко объяснил разницу между украинками и россиянками в шоу 'Пацанки'

Продюсер популярного телевизионного шоу "Від пацанки до панянки" Алексей Гончаренко объяснил, что между участвовавшими в проекте украинками и россиянками есть большая разница. По мнению шоумена, женщины разных национальностей имеют совершенно разный темперамент, а гражданки РФ гораздо жестче.

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Алексей Гончаренко продюсировал все 5 сезонов украинского шоу "Від пацанки до панянки" и 4 сезона российской версии "Пацанки". Он отметил в подкасте "Контент люди", что разницы в том, как создавали телепрограмму не было.

Оба проекта имели идентичные форматы, одинаковых специалистов и стандартную выборку возрастов. Разными оказались люди и их отношение к своей жизни и окружению.

"Вы знаете, разницы в производстве не было, но, как для человека, который был тоже под пропагандой и под мифами России всю свою жизнь, это впервые, когда я понял, что мы такие разные народы. Именно во время производства "Пацанок". Потому что это был социальный эксперимент. Одинаковые специалисты, одинаковый формат, одинаковая возрастная категория героинь, но люди разные, реакции разные, логика людей разная, то есть они в одних и тех же обстоятельствах вели себя по-разному", – рассказал продюсер.

Он вспомнил, что сначала думал, что такова специфика первого сезона, но со следующими выпусками понял, что разница все же в менталитете.

"Потом мы поняли, что и второй [сезон] такой же у них, и третий, и четвертый. Они более жестокие, они более циничны люди, у них нет эмпатии. То есть они думают о себе, они не столь эмоциональны, их не так беспокоит мысль, что ты там обо мне думаешь. Им главное, как они в этом мире [живут]. Много существует очень важных таких ментальных разногласий, которые мы поняли", – продолжил Алексей Гончаренко.

Он заверил, что, несмотря на основную цель шоу – перевоплощение женщины с выраженной маскулинностью в леди, украинская версия телепрограммы все равно была приятнее, а участницы были гораздо добрее.

"Наши сезоны действительно намного добрее, они гораздо эмоциональнее. Наши героини наивнее. Большая разница. Для меня это просто было такое открытие, что на самом деле это миф о едином народе, о том, что мы одинаковые. На практике я для себя это трезво осознал", – заметил мужчина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексея Гончаренко "поймали" на улицах Львова. Продюсер рассказал, какие бренды одежды предпочитает и откуда взял деньги на дорогие вещи.

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