Она мечтала об этом всю жизнь. Личный стилист Елизаветы II рассказала о 'непристойном фото' королевы

Королевский стилист Анджела Келли рассказала о "непристойном фото" королевы Елизаветы II, о котором долго мечтала, но не могла позволить, поскольку Ее Величество и советники были не в восторге от этой идеи. По словам костюмера, она хотела сфотографировать монарха в неформальной позе и вскоре ей это удалось.

Анджела Келли нашла способ воплотить свое тайное желание, и как оказалось желание королевы тоже. Вместе с фотографом, она сделала снимки Елизаветы II, стоящую в белом атласном платье, с руками в карманах, пишет Mirror (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Королевские советники долгое время были против, поскольку это "не подходящая поза для всеобщего обозрения".

"Я подумала, не представится ли мне прекрасная возможность исполнить свое и королевы желание. Я нервно спросило, не сделает ли она мне одолжение и сфотографируется руками в карманах для изображения в книге", – сказала Келли.

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Как оказалось, 93-летний монарх всегда хотела иметь возможность позировать на фотографии в неформальной обстановке. После предложения о такой фотосессии, Елизавета II с удивлением посмотрела на своего стилиста, но согласилась сделать это. Как отмечает издание, Ее Величество была более чем готова принять вызов.

"Она заняла позицию перед объективом и начала принимать ряд поз, засовывая руки в карманы и вынимая их из своих бедер, имитируя позы профессиональной модели. Я стояла в недоумении, поскольку это было так естественно. Я чувствовала, что мы переживаем что-то действительно особенное: момент, который никогда не повторится", – сказала Келли.

Фотографом для съемки в 2012 году выступил Барри Джеффери. Когда пришло время выбирать фото для публикации в книгу Анджелы Келли, то многие снимки не позволили использовать, поскольку казались откровенными для королевской особы – это могло "разрушить монархию". На итоговом опубликованном снимке королева выглядит расслабленной и счастливой, с широкой улыбкой на лице.

Коротко о королеве:

Елизавета II – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Великобританией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

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