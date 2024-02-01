'Он порядочный человек'. Педан оправдался за поддержку Лиева, подозреваемого в краже денег ВСУ, но спровоцировал новый скандал

Украинский шоумен Александр Педан выступил в суде в поддержку и.о. директора департамента военно-технической политики Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в краже 1,5 миллиарда гривен на закупку мин для Вооруженных Сил Украины, которые так никто и не получил. Поддержка Педана сильно возмутила поклонников телеведущего, впоследствии начавшего оправдывать свои действия и позицию по отношению к подозреваемому.

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Первая волна хейта прошлась в Instagram шоумена, на что не было ответа со стороны Педана. Вскоре он опубликовал сообщение, где объяснил причину защиты Лиева, который также планировал пересечь границу в Черновицкой области, в суде, но это никак не помогло – на телеведущего снова "набросились" с возмущением.

"Я пришел 29 января на заседание Высшего антикоррупционного суда, чтобы поручиться, что он не будет избегать правосудия, не будет выезжать за границу и идти навстречу следствию. Эта возможность предусмотрена законом и является абсолютно нормальной практикой. Значит ли это, что я не верю в те обвинения, какие ему выдвинуты? Конечно же, нет, ведь это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок", – написал Педан.

Он решил не столь оправдывать Лиева, как попытался уйти от ответственности за поручительство за друга, что не удалось сделать, ведь это создало новую волну хейта.

"Мы живем в демократической стране, так что если человек действительно совершил преступление – он должен нести справедливое наказание. Если нет – должен быть оправдан. Однозначно", – заявил шоумен.

Интересно, что свою "речь" Александр Педан начал с прошлых заявлений о Лиеве как "хорошем семьянине и отце" и о сроке их дружбы, во что якобы никто не поверил.

"Я лично знаю Александра Лиева более десяти лет, мы действительно дружим в течение всего этого времени. Знаю его как порядочного человека, хорошего семьянина, любящего отца пяти детей, чья семья весь период большой войны находится в Украине", – написал телеведущий.

Как мы отмечали выше, его аудиторию не успокоило оправдание, подписчики уже едва не называют шоумена "предателем".

"Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты", "Так и о маньяках говорили, что был порядочным семьянином", "Ты будто сватаешь нам его. К чему здесь это? Словно его обвинили в жестоком поведении с детьми", "Хм, порядочный коррупционер? Иногда лучше промолчать, чем открывать рот, Александр" и подобные сообщения хейта получил Педан.

Ранее OBOZ.UA писал о первой волне хейта на странице Александра Педана, решившего поддержать своего друга в суде. Интернет-пользователи предложили ему встать в защиту Гринкевича, которого также подозревают в хищении денег ВСУ.

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