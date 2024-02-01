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"Он порядочный человек". Педан оправдался за поддержку Лиева, подозреваемого в краже денег ВСУ, но спровоцировал новый скандал

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,1 т.
'Он порядочный человек'. Педан оправдался за поддержку Лиева, подозреваемого в краже денег ВСУ, но спровоцировал новый скандал

Украинский шоумен Александр Педан выступил в суде в поддержку и.о. директора департамента военно-технической политики Минобороны Александра Лиева, подозреваемого в краже 1,5 миллиарда гривен на закупку мин для Вооруженных Сил Украины, которые так никто и не получил. Поддержка Педана сильно возмутила поклонников телеведущего, впоследствии начавшего оправдывать свои действия и позицию по отношению к подозреваемому.

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Первая волна хейта прошлась в Instagram шоумена, на что не было ответа со стороны Педана. Вскоре он опубликовал сообщение, где объяснил причину защиты Лиева, который также планировал пересечь границу в Черновицкой области, в суде, но это никак не помогло – на телеведущего снова "набросились" с возмущением.

"Я пришел 29 января на заседание Высшего антикоррупционного суда, чтобы поручиться, что он не будет избегать правосудия, не будет выезжать за границу и идти навстречу следствию. Эта возможность предусмотрена законом и является абсолютно нормальной практикой. Значит ли это, что я не верю в те обвинения, какие ему выдвинуты? Конечно же, нет, ведь это дело правосудия, и я не могу давать профессиональных оценок", – написал Педан.

"Он порядочный человек". Педан оправдался за поддержку Лиева, подозреваемого в краже денег ВСУ, но спровоцировал новый скандал

Он решил не столь оправдывать Лиева, как попытался уйти от ответственности за поручительство за друга, что не удалось сделать, ведь это создало новую волну хейта.

"Мы живем в демократической стране, так что если человек действительно совершил преступление – он должен нести справедливое наказание. Если нет – должен быть оправдан. Однозначно", – заявил шоумен.

Интересно, что свою "речь" Александр Педан начал с прошлых заявлений о Лиеве как "хорошем семьянине и отце" и о сроке их дружбы, во что якобы никто не поверил.

"Я лично знаю Александра Лиева более десяти лет, мы действительно дружим в течение всего этого времени. Знаю его как порядочного человека, хорошего семьянина, любящего отца пяти детей, чья семья весь период большой войны находится в Украине", – написал телеведущий.

Как мы отмечали выше, его аудиторию не успокоило оправдание, подписчики уже едва не называют шоумена "предателем".

"Он порядочный человек". Педан оправдался за поддержку Лиева, подозреваемого в краже денег ВСУ, но спровоцировал новый скандал

"Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты", "Так и о маньяках говорили, что был порядочным семьянином", "Ты будто сватаешь нам его. К чему здесь это? Словно его обвинили в жестоком поведении с детьми", "Хм, порядочный коррупционер? Иногда лучше промолчать, чем открывать рот, Александр" и подобные сообщения хейта получил Педан.

Ранее OBOZ.UA писал о первой волне хейта на странице Александра Педана, решившего поддержать своего друга в суде. Интернет-пользователи предложили ему встать в защиту Гринкевича, которого также подозревают в хищении денег ВСУ.

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