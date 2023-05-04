Он напугал меня в церкви: шоумен назвал диагноз пропагандиста Корчевникова, из-за которого он странно ведет себя на интервью

Российский ведущий и экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев раскрыл, что странное поведение пропагандиста Бориса Корчевникова на его интервью с путинистами связано с тем, что он полностью оглох. По словам шоумена, он читает свой текст и ответы гостей, но Кремлю выгодно эксплуатировать звезду.

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Такой комментарий Солнцев дал в интервью Дмитрию Гордону. Россиянин, живущий в США и осуждающий войну в Украине, признался, что тепло общался с Корчевниковым в прошлом и даже стал свидетелем жуткого инцидента в церкви с участием товарища (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Он абсолютно глухов. Он читает с подстрочника, он читает вопросы, которые задают гости. Он говорит по какому-то наитию, не слыша их. То есть, если мы говорим о Корчевникове, то это абсолютно больной человек. Пропаганде не жалко даже его", – рассказал Солнцев.

Артист вспомнил, что в 20-летнем возрасте близко дружил с ведущим, ходил с ним на концерты, а однажды на Пасху встретил пропагандиста в церкви и очень испугался из-за его поведения.

"Я его как человека очень любил, пока однажды не зашел в церковь на Пасху и увидел среди людей Бориса, который над этой большой книгой стоял и читал вслух. И тот голос, тон насколько меня испугал. Я тогда уже понял, что он, не сказать, что е**улся, но все до этого шло", – сказал Солнцев.

Несмотря на хорошие отношения в прошлом, шоумен заверил, что не жалеет Корчевникова, ведь не разделяет его восхищение терроризмом в Украине.

"Почему его должно быть жалко? Это же сволочь, живодер. Ему удалось напугать меня. Меня ничем не пронять в этой жизни, но меня когда-то напугал Борис этим своим ужасным экзорцизмом, демонами, которые из него выходили. По-другому, я это назвать не могу", – добавил гость Гордона.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Борис Корчевников стал рупором пропаганды и какая расплата его постигла. Подробнее об одиозных заявлениях россиянина – читайте здесь.

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