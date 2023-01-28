''Он был рад, что я пришла'': Памела Андерсон вспомнила о встрече с Путиным в Кремле

Знаменитая американская актриса и фотомодель Памела Андерсон рассказала историю, которая произошла 6 лет назад. В 2016 году звезда приехала с визитом в Российскую Федерацию в качестве активиста зоозащитной организации "PETA". Она встретилась с российскими политиками, в том числе и с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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Об этом она рассказала в интервью для Variety. Целью поездки в Россию стало лоббирование запрета на ввоз продукции, которая изготавливается из тюленей. Андерсон не стала вдаваться в подробности общения с государственными деятелями РФ, так как понимает, что в наше время обсуждать все, что связано с террористическим государством – табу.

"Я была в Кремле. Я шуршала своими бумагами с фотографиями дельфинов и белуг, передавая их через стол. Путин появился в комнате только один раз, но обо всем слышал. Мне сказали, он был рад, что я пришла. Он получил удовлетворение от моей работы", – отметила фотомодель.

Как говорится в статье, во время интервью для Variety при упоминании президента РФ американка замолчала, понимая, что она говорит о жестоком диктаторе, организовавшем геноцид украинцев. "Я не знаю, что сейчас сказать правильно, потому что это ужасно", – резюмировала звезда.

Напомним, актриса в течение долгих лет пропагандирует вегетарианство, выступает за права животных, и является активисткой многих благотворительных кампаний. Одна из них была направлена против использования меха в одежде. Свою позицию по поводу войны в Украине артистка не высказывает. Ранее она отзывалась о Путине, как о "существе", которое имеет сострадание.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что "король ужасов" Стивен Кинг в который раз обратился к российским захватчикам с требованием закончить войну. Писатель призвал защитить украинский народ и выступил за отставку Путина. Поклонники звезды уверены, кремлевский диктатор не намерен уходить с поста самостоятельно.

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