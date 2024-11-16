Оля Цыбульская рассказала о несчастном случае и показала синяки на теле: самое страшное, что это произошло дома

Украинская певица Оля Цыбульская рассказала о несчастном случае, который произошел с ней в собственном доме. Артистка больно упала с лестницы, в результате чего на ее теле появилось много синяков.

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О неприятном инциденте 38-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. По словам звезды, из-за сильного болевого шока она даже не смогла полноценно выразить эмоции.

Оля Цыбульская показала подписчикам фотографию гигантского синяка на своей руке и поделилась деталями несчастного случая.

"Самое страшное то, что это произошло дома в 5 утра. И я была в таком болевом шоке, что даже не могла плакать", – написала артистка.

Как отметила исполнительница, она резко вскочила с кровати, ведь ей показалось, что началась воздушная тревога. Звезда бросилась к своему сыну Нестору, чтобы унести его в безопасное место. Наспех собираясь в комнату потомка, певица поскользнулась и больно упала с лестницы.

По словам Оли Цыбульской, после инцидента она получила многочисленные синяки на спине, руках и ногах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Цыбульская расплакалась во время интервью, вспоминая самый сложный период во время войны.

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