'Я проклинала Бога': Цыбульская расплакалась на интервью, вспоминая самый сложный период во время войны

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская не сдержала слез, вспоминая самый страшный для себя период полномасштабной войны с Россией. Артистка расплакалась, рассказывая о том, что 10 дней считала своих родителей погибшими.

Видео дня

Они в это время находились под оккупацией российских террористов в Ирпене. Об этом Цыбульская рассказала в интервью Алексею Суханову.

Интервьюер спросил звезду о самом ужасном моменте, который она пережила за эти годы.

"Это 10 дней, когда я думала, что мои родители погибли. Это самый ужасный момент. Они были в Ирпене в оккупации. В часть города, где они жили, не могли зайти наши военные, не могли зайти волонтеры. Сначала у нас была связь, а потом мы вывозили сына из Киева, я не могла забрать их", – с дрожью в голосе рассказала Оля Цыбульская.

Она вспомнила чувство отчаяния, когда не могла спасти самых родных никакими силами.

"Я проклинала себя, Бога, потому что я чувствовала себя бессильной. Я ничего не могла. Все говорили, что ничего невозможно узнать, связаться. Скидывали мне фото погибших людей", – вспомнила звезда.

Ей пришлось взять паузу, чтобы успокоить слезы. Ольга Цыбульская объяснила, что к ней, как к публичному человеку, "больше вопросов", поэтому она якобы не может вдаваться в подробности собственного горя.

К счастью, родители певицы выжили, но их квартира была разрушена. Это произошло уже после того, как пожилые люди были эвакуированы.

"Когда город освободили и все службы дали разрешение зайти в дом, они с разминировщиками поднялись в квартиру – там не осталось ничего. Она прострелена насквозь со всех сторон танками. В некоторых местах упал потолок. Жить там невозможно. Квартиры нет", – рассказывала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за разрушенного жилья исполнительница попала в скандал. Родные Цыбульской ждут результатов государственной комиссии, чтобы начать восстановление, а между тем соседи настаивают на том, что работы нужно проводить как можно быстрее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!