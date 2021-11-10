Оля Полякова выпустила свою книгу: о чем она

Украинская певица Оля Полякова совместно с издательством "IPIO " выпустила автобиографическую книгу под названием "неВредные советы взрослой девочки". В основу книги лег жизненный путь артистки, ее мысли и философия.

Вокалистка описала ключевые этапы своего развития в 4 главах. Оля хотела донести до своего читателя, как она стала тем человеком, которым восхищаются в Украине и за ее пределами, сообщает пресс-служба звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльтедо конца страницы).

В разделе "Ход королевы" Полякова раскрывает секреты своего успеха и рассказывает о том, как найти свое призвание и обрести внутреннюю свободу. Во второй части книги под названием "Яжемать" певица описывает свой опыт материнства и учит "здоровому эгоизму". По мнению автора, дети не должны мешать карьере и вредить личной жизни.

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Третья глава "Мыслеформы" рассказывает о том, как правильно формулировать мысли, чтобы Вселенная их слышала и выполняла. В последней же главе, которая называется "Офигенно красивая", вокалистка выложила все свои секреты красоты и здоровья.

Вот несколько советов, которые Полякова дает в своей книге:

Не засиживайся в детстве. Сепарируйся от родителей, мужа, детей. Перерезай пуповину. Беги, как самка опоссума;

Никого не нужно переделывать. Ничего не требуй от партнера. Оставь его в покое с его увлечениями и тараканами в голове;

Наслаждайся жизнью. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь, главное – будь счастливой.

Автор утверждает, что ее работа поможет читателям полюбить себя, научиться не обращать внимания на критику и найти баланс между работой и отдыхом. Артистка даже назвала издание своим откровением.

Купить книгу можно на сайте за 350 гривен.

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