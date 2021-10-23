Полякова удивила образом из мемов на сцене "Маски" с Винником. Забавное видео

Популярная певица Оля Полякова предстала в неожиданном луке на видео с украинским исполнителем Олегом Винником. Звезда примеряла образ из мемов – персонажа фильма "Пятый элемент" Руби Рода.

Забавные кадры украинская поп-дива обнародовала на своем TikTok-аккаунте polyakova_olya. Отметим, что в таком костюме Полякова и Винник появились на съемках для шоу "Маска" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В коротком TikTok-ролике звезда танцевала и дурачилась на сцене под песню Gentleman южнокорейского исполнителя Psy.

В это время коллега Поляковой по цеху стоял неподвижно и смотрел на выходки женщины. Интересно, что Винник был одет сдержанно – в костюм оливкового цвета.

Видео дня

Полякова же была в экстравагантном комбинезоне с животным принтом, подчеркивающим фигуру. Как и Руби Род, женщина сделала высокую прическу-пучок прямо на макушке.

"Подготовка к новогоднему утреннику!" – пошутила в своем посте известная украинская певица.

Добавим, что ранее знаменитость записывала и другие веселые видео в этом узнаваемом образе.

В течение дня свежее TikTok-видео Оли Поляковой собрал более 32 тысяч лайков от пользователей сети.

Оля Полякова – 42-летняя украинская певица, телеведущая, актриса. Родом из Винницы.

В детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано, потом получила красный диплом Винницкого музыкального училища культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования. Также является выпускницей Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала.

Обладает диапазоном голоса в три октавы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полякова удивила своих подписчиков в сети неожиданной сменой имиджа, появившись на публике с черными волосами.