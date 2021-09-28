Оля Полякова неожиданно стала брюнеткой: смена имиджа удивила фанатов. Фото

Украинская певица Оля Полякова удивила своих подписчиков в сети неожиданной сменой имиджа. Так, артистка появилась на публике с черными волосами.

Знаменитость также поинтересовалась у поклонников, с каким цветом ей лучше. Соответствующий пост исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Полякова продолжает показывать фанатам свои образы для масштабного украинского шоу "Маска". В одном из выпусков зрители увидят певицу с эффектными черными волосами.

В кадре звезда позировала в стильном костюме, длинных перчатках и с ярким макияжем с акцентом на губы.

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"Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой?" – спросила Полякова у своих подписчиков.

Поклонники оценили образ артистки. Они оставили множество приятных комментариев под публикацией. Но нашлись и те, кто за то, чтобы певица осталась блондинкой.

"Так даже лучше с темными волосами", "Оля, вам идет любой образ, но блондинкой все же лучше", "Очень идет", "Мне нравится блондинка", "Красиво, но блонд лучше", "Оля, вам идет! Но мы привыкли видеть вас блондинкой", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Оля Полякова поделилась пикантными снимками с отдыха в Одессе, где засветила стройную фигуру в купальнике. Артистка позировала на белоснежной яхте.