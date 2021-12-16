Сумская восхитила внешностью, показав себя в 19 лет. Архивное фото

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядела 36 лет назад. На архивном снимке она запечатлена, будучи еще студенткой.

Фотографию себя 19-летней артистка обнародовала в личном Instagram-аккаунте. Она рассказала, что в то время часто ходила на кинопробы, и фотограф заснял момент как раз после прослушивания на роль.

55-летняя знаменитость пояснила: на фото она с закрытыми глазами, потому что загадывала желание.

"Это я стою мечтательная, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко. Фотограф подловил хороший момент", – подписала кадр актриса.

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Она добавила, что хотя в юные годы очень часто ходила на пробы, режиссеры чаще всего утверждали на хорошие роли московских и прибатийских артисток.

"Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой. Да я и сейчас такая", – поделилась звезда.

Пользователи сети в комментариях назвали Сумскую красавицей. Многие отметили, что она выглядела великолепно и в юности, и сейчас.

"Невероятно красивая! Вот и называется красота по-украински", – отметил один из комментаторов.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – 55-летняя советская и украинская актриса, телеведущая. Родилась во Львове в семье актеров. Имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины (1997 и 2009).

Была замужем за актером Евгением Паперным (старше ее на 16 лет). В 1990 году родила от него дочь Тоню.

После четырех лет отношений Ольга изменила Евгению с актером Виталием Борисюком . У них случился служебный роман во время работы над музыкальным спектаклем "Кандид".

Паперный узнал об измене, он и Сумская развелись. После этого Ольга вышла замуж за Виталия. Больше 20 лет они вместе и воспитывают 19-летнюю дочь Анну.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сумская восхитила поклонников фото со своей мамой, 87-летней Анной Ивановной. Звезда показала, как она и ее мать выглядят в платках.