Олеся Жураковская назвала звезду из России, с кем общается во время войны: она адекватная

Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская дала короткий комментарий в прямом эфире программы Факты на телеканале ICTV, в котором рассказала о борьбе на информационном фронте, волонтерстве, а также о том, с кем поддерживает общение из звезд РФ. Она призналась, что связывается с актрисой и блогером Ириной Горбачевой.

Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Факты ICTV. "Ира Горбачева со мной на связи каждый день. Она помогает активно людям, которые в поисках убежища и работает с волонтерами. Она как раз адекватный человек. И не одна она. Я очень рада, что она из моей группы, я училась в ГИТИСе и там остались нормальные, адекватные люди, которые понимают, что происходит", – сказала актриса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Жураковская отметила, что кроме волонтерской деятельности и поддержки людей, ведет информационный фронт, обсуждая войну в Украине.

"Стараюсь, когда есть связь, выходить Instagram, записывать видео. И судя по количеству просмотров, я понимаю, что это очень раздражает, но я очень надеюсь, что до нормальных людей я докричусь и достучусь", – сказала знаменитость.

Кроме этого, она рассказала, что со своей семьей осталась в Киеве и поддерживает тех, кто вынуждены были уехать из оккупированных городов Украины российскими войсками.

"Как сказала моя мама, дома и стены помогают. Поэтому мы никуда не отправились, помогаем людям, которые не смогли остаться дома. У меня друзья уехали из Гостомеля, и также многие уже за границей. А я никуда не уезжала, я тут со старенькими и маленькими, читаем книги. Дети на 8 марта делали открытки и читали стихи, помогали поднять настроение", – отметила Жураковская.

Украинская звезда добавила, что часто проводят время в подвалах, но когда выходят наружу, то стараются вести нормальный образ жизни.

"Держимся, чтобы не было большой информационной травмы у детей, потому что они очень сильно страдают. Они эмоционально очень чувствительные. Все направлено на то, чтобы дети чувствовали себя комфортно", — сказала Олеся Жураковская.

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