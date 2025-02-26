Олесь Санин обнародовал щемящее завещание известного актера, погибшего на фронте: написал, что не хочет никакой могилы

Известный украинский режиссер Олесь Санин впервые рассказал, что актер Яков Ткаченко, который погиб на фронте в декабре 2024 года, составил завещание и разослал его друзьям. Артист сыграл одну из ролей в исторической эпопее Санина "Довбуш".

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Об этом Олесь Санин рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, актер, сменивший сценический костюм на "пиксель", был художником уникального таланта.

"Когда началось вторжение, он сразу ушел у себя в Днепре в бригаду терробороны, – рассказывает режиссер о Якове Ткаченко. – Потом – встал в строй пулеметчиком. Получил очень тяжелое ранение в шею. Лечился, снова вернулся на фронт, хотя имел все возможности комиссиваться. И по состоянию здоровья, и из-за мамы, которая очень болела. Фактически находилась в критическом состоянии".

"Яков Ткаченко пошел в Третью штурмовую. Находясь там, и погиб, – продолжает режиссер. – Интересно, что он имел завещание, которое разослал друзьям. Написал, что не хочет никакой могилы: "Мечтаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над моим Днепром". Он был очень глубоким человеком. Знаете, есть актеры, которые очень мало читают, а бывают совсем другие. У него было совершенно неординарное отношение к жизни, добивалось всегда правды. Когда начал сниматься в кино, стало ясно, что не играет, а живет персонажами. По нему просто невозможно было понять, что это артист. Они же должны быть немножко тщеславными, носиться с собой. А он – совершенно не такой. Говорили знакомые: "Ты смотри, нормальный мужчина".

"Я виделся с ним во время большой войны на нескольких показах "Довбуша" в Днепре, – вспоминает Олесь Санин. – Пришел в военной форме – настоящий герой. Меня спросили из зала о следующем фильме. Сказал, что мечтаю снять об Иване Сирко. Он подошел потом и так скромно: "Меня попробуешь?" Говорю: "Что тебя пробовать, друг? Конечно, будем работать". Потом мы еще переписывались".

Актер Яков Ткаченко совсем немного не дожил до своего 46-летия. Он родился и вырос в Днепре. Окончил Днепропетровский театральный колледж. После выпуска начал работать в днепровских театрах: сначала – в театре Драмиком (ранее – театр русской драмы имени Горького), с 2019-го – в украинском музыкально-драматическом театре имени Шевченко. Вместе с тем окончил Киевский университет театра, кино и телевидения по специальности "режиссер драмы". Снялся в фильмах "Червоний", "Цена правды", "Новая жизнь Василисы Павловны", "Бесславные крепостные", "Припутные", "Довбуш".

Полное интервью с Олесем Саниным читайте на OBOZ.UA в четверг, 27 февраля.

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