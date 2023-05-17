Олега Винника не узнать на этих фото! Как изменился певец с годами и какая болезнь заставила его 'исчезнуть'

Больше года назад украинский певец Олег Винник пропал с радаров шоу-бизнеса. Звезда не комментирует свою "пропажу" и войну в нашей стране, не организовывает благотворительные выступления и не выпускает новые треки. Поклонники исполнителя стали переживать за здоровье своего кумира, а слухи о его недуге подтвердил блогер Богдан Беспалов. По его словам, Винник борется с онкологией.

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OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как с годами менялся любимец украинских женщин и расскажет, что же все-таки с ним случилось. По информации, вокалист сейчас находится на лечении в Германии, но оттуда помогает Вооруженным силам Украины – покупает автомобили и амуницию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Еще в 2020 году Олег Винник продемонстрировал своей аудитории снимки, которые никогда не публиковал в социальных сетях. В начале 2000-х годов артист работал в Германии, выступая в мюзиклах. Около 10 лет его жизни прошли на театральной сцене, потому он показал перевоплощения.

Более года фанатки не видели новых снимков знаменитости. В сеть попадают одиночные кадры с Винником, внешний вид которого заставляет волноваться. Он заметно поправился, исчез прежний блеск в глазах. Один из немногих, кто поддерживает связь с певцом – это экс-директор Дворца "Украина", а сейчас и военнослужащийРоман Недзельский. Именно он рассказал, что любимец украинских "волчиц" работает на победу нашей страны. Мужчина недавно опубликовал кадр с Олегом.

Беспалый в своем YouTube-канале подчеркнул, Олег Винник живет в Берлине, он довольно тяжело переносит онкологию и сейчас продолжает лечиться. Некоторые украинские знаменитости знают о диагнозе мужчины, но не разглашают данную информацию. "Ни Слава Демин, ни Маша Ефросинина, ни Оля Полякова – никто не хотел озвучивать диагноз, потому что у нас все толеруется в обществе, у нас все улыбаются друг другу, играют по правилам", – сказал блогер.

Также появилась информация, что у Винника могли обостриться хронические болезни, а не выходит он на связь с фолловерами, потому что не хочет, чтобы его жалели и вмешивались в личную жизнь. Как говорили его товарищи, в ближайшее время состояние здоровья не позволит вокалисту выйти на сцену. Его возвращение в Украину – тоже под большим сомнением.

Недавно OBOZREVATEL писал, что супруга Олега Винника Таюне поразила преображениями за 10 лет. Фанатов удивляет то, как молодо она выглядит в свои 49 лет, поэтому в сети распространились слухи, что звезда прибегала к услугам пластического хирурга. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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