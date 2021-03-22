Олег Винник ездит на внедорожнике с холодильником. Видео

Популярный украинский певец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor, где предусмотрен даже мини-холодильник. Стоимость такого авто от американского производителя превышает 100 тысяч долларов.

Машина является очень вместительной, поскольку в ней есть шесть пассажирских мест и одно водительское. Кроме того, разработчики данной модели сделали огромный багажник, в котором может поместиться много вещей. Об этом сообщает youtube-канал Kyiv LIVE (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

К слову, у исполнителя есть шесть телохранителей, а также личный водитель. Поэтому вовсе неудивительно, что Винник отдал предпочтение большому внедорожнику. Однако сам он в своих интервью не раз признавался, что устал от постоянного сопровождения охраны и мечтает от нее избавиться.

По словам психологов, огромные машины выбирают мужчины из синдромом Наполеона, чтобы компенсировать свои комплексы из-за небольшого роста.

Скриншот из видео.

Скриншот из видео.

Скриншот из видео.

Напомним, Олег Винник – украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. В Украине стал узнаваемым и желанным артистом после того, как вышла одна из его первых композиций "Счастье".

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова позировала на диване в объятиях Винника. Артист появился на снимке в темно-синей рубашке и черных джинсах. Он приобнял свою коллегу, положив ей руку на плечо.