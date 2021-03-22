Олег Винник їздить на позашляховику з холодильником. Відео

Популярний український співак Олег Винник їздить на величезному пікапі Ford Raptor, де передбачений навіть міні-холодильник. Вартість такого авто від американського виробника перевищує 100 тисяч доларів.

Машина є дуже місткою, оскільки в ній є шість пасажирських місць і одне водійське. Крім того, розробники даної моделі також зробили величезний багажник, в якому може поміститися багато речей. Про це повідомляє youtube-канал Kyiv LIVE (щоб дивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

До слова, у виконавця є шість охоронців, а також особистий водій. Тому зовсім не дивно, що Винник віддав перевагу великому позашляховику. Однак сам він у своїх інтерв'ю не раз зізнавався, що втомився від постійного супроводу охорони і мріє від неї позбутися.

За словами психологів, величезні машини вибирають чоловіки з синдромом Наполеона, щоб компенсувати свої комплекси через невеликий зріст.

Скріншот з відео.

Скріншот з відео.

Скріншот з відео.

Нагадаємо, Олег Винник – український співак, композитор і автор пісень. Здобув популярність в Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. В Україні став впізнаваним і бажаним артистом після того, як вийшла одна з його перших композицій "Щастя".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Полякова позувала на дивані в обіймах Винника. Артист з'явився на знімку в темно-синій сорочці і чорних джинсах. Він обійняв свою колегу, поклавши їй руку на плече.