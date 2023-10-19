Олег Сенцов получил ранение на передовой: поймал осколок

Украинский режиссер, защищающий свою родину на передовой, Олег Сенцов получил ранение на фронте. Осколок ранил воина в бок. По словам звезды, травма не тяжелая.

Больше информации он не раскрыл. Пост появился в Facebook-странице бывшего политзаключенного Кремля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Снова ранение, но снова не тяжелое – поймал осколок в бок", – написал воин.

В комментариях кинематографиста поддержали подписчики. За 30 минут под постом собралось более сотни сообщений с пожеланиями побыстрее встать на ноги и беречь себя.

Видео дня

Напомним, Сенцов получил контузию во время одного из боевых столкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля. Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал эвакуации.

Через несколько дней режиссер вернулся на фронт и сразу попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. В результате пострадали трое бойцов ВСУ. Сам кинематографист получил осколочное ранение – из его лица извлекли посторонние предметы. Также мелкие осколки остались в руке и ноге знаменитости.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сенцов рассказал о наступлении ВСУ. Он с побратимами попал под огонь оккупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

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