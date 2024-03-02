'Два года назад не мог этого представить'. Александр 'Терен' Будько о первом стендапе, неидеальной Европе и обращении к украинцам в Лиссабоне

Ветеран войны, потерявший обе конечности, призер "Игр непокоренных", герой документальной ленты Сары Джессики Паркер "Первый ряд", посвященной артистам балета в эмиграции, автор книги "История упрямого мужчины", ведущий нового проекта "Отвал ног", а сегодня еще и начинающий стендапер... Все это лишь об одном человеке – Александре Будько, более известном как Александр "Терен".

Нашей корреспондентке удалось пообщаться с ним в Лиссабоне, который мужчина посетил, чтобы презентовать книгу и свой первый стендап. О том, насколько быстро и кардинально изменилась жизнь 27-летнего Александра, нравится ли она ему и как справляется с таким насыщенным графиком, – эксклюзивно для OBOZ.UA.

– 24 февраля 2024 года, спустя ровно два года после полномасштабного вторжения России в Украину, вы выступили с обращением к украинской диаспоре на центральной площади столицы Португалии – Лиссабона. Вас узнали, приветствовали и аплодировали. Могли ли вы представить себе еще два года назад, насколько кардинально изменится ваша жизнь?

– Два года назад я действительно не мог представить, что буду выступать перед украинцами в Лиссабоне и что меня будут узнавать в Португалии. Но, конечно, я всегда стремился к переменам к лучшему.

– Бариста, графический дизайнер, минометчик, участник "Игр непокоренных", танцовщик, актер, писатель, ведущий проекта "Отвал ног" и теперь еще и стендапер. Остались ли профессии, в которых хотели бы попробовать свои силы?

– Мне импонирует все то, чем я занимаюсь сейчас. Конечно, если будет какая-нибудь интересная инициатива, предложение, то буду пробовать. Потому что по сегодняшний день за что бы ни брался – удавалось все. Каких-либо конкретных пожеланий нет.

– Кроме презентации книги "История упрямого мужчины" в странах Европы, вы также впервые выступили в формате стендап-шоу. Чувствовали себя комфортно в новой для вас сфере?

– Поскольку я только начал заниматься стендапом, писать и выступать, то, конечно, это немного сложно. Ведь здесь другой жанр, отличающийся от лекций и презентаций. Следует уметь взаимодействовать с публикой, понимать аудиторию, играть на эмоциях и управлять этими эмоциями. Не скажу, что это довольно легко дается, есть определенные моменты, которые нужно проработать, но могу заверить, что и в этой сфере тоже чувствую себя комфортно.

– В вашем проекте "Отвал ног", который вышел на YouTube несколько недель назад, вы вместе с приглашенными звездами украинского шоу-бизнеса проверяете города Украины на инклюзивность и хотите изменить отношение общества к людям, которые передвигаются на инвалидных колясках. По вашему мнению, в странах Европы, которые вы недавно посещали, с этим проблем меньше, чем в Украине?

– Она [Европа] гораздо доступнее, даже в маленьких городках, чем Украина. Но в то же время не могу сказать, что это тотально доступная Европа и что она идеальна во всех смыслах. Это даже подтверждают сами жители. Нет достаточного количества пандусов, подъемников. Но в общем ситуация лучше. Люди, которые передвигаются на инвалидных колясках или имеют нарушения зрения либо слуха, чувствуют себя там свободнее.

– Какая у вас специальность и работали ли по специальности?

– Я инженер-технолог пищевой промышленности. По специальности никогда не работал. Еще во время обучения понял, что это ошибочно избранная профессия. Позже работал графическим дизайнером и планировал полностью перейти в эту сферу деятельности. Но война внесла свои коррективы – перешел в военную сферу.

– Как справляетесь с таким насыщенным графиком и нравится ли вам такой активный образ жизни?

– Да, график действительно насыщенный. Но, в принципе, мне это нравится, потому что есть структуризация и планирование своей жизни. Не всегда это хорошо, но все же радует, что нет каких-то моментов расхлябанности, когда человек думает, чем заняться и где себя задействовать. В таком графике чувствую себя достаточно активным и продуктивным. Надеюсь, что так будет и дальше.

– Если появляется свободное время, как его проводите?

– На самом деле свободного времени очень мало. Но если есть, то обычно смотрю драматические и исторические фильмы, которые побуждают задуматься о своей жизни, в частности. Читаю нашу литературу, слушаю музыку, в большинстве своем украинскую, ведь в последнее время появилось очень много качественного контента. Сейчас это еще и подыгрывается интересом самого общества. Также стараюсь заниматься спортом – плаванием, хожу в тренажерный зал. Ну и, конечно, по возможности встречаюсь с друзьями и близкими.

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