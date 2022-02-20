Оксана Байрак ответила на слухи о рождении ребенка фотографией с младенцем

Популярная украинская режиссер, сценарист и телеведущая Оксана Байрак заинтриговала сеть совместным фото с ребенком, лицо которого прикрыла смайликом. Фанаты предполагают, что у известной кинодеятельницы может быть дочь, однако сама знаменитость на слухи о материнстве отвечает загадками.

Снимок с младенцем Байрак разместила в своих Instagram-stories. Кадром она ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался семейным положением 58-летней звезды.

"Сплетни ходят о том, что у вас есть ребенок... Это правда?", – спросил интернет-пользователь.

Режиссер не дала конкретного ответа, написав, что вынуждена многих огорчить. При этом Байрак показала теплое фото, на котором обнимает малыша, спрятав его лицо за смайликом собачки. Что именно знаменитость хотела этим сказать – неизвестно, однако интерес фанатов к ее наличию или отсутствию статуса мамы только вырос.

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Стоит отметить, что режиссер нередко рассказывала о своих планах родить ребенка. Она даже сообщала поклонникам, что мечтает о дочери, которой бы дала имя Елизавета. В 2019 году Байрак впервые обнародовала в профиле фото с младенцем и написала, что "мир девочки начинается с бизнес-класса". Тогда артистка не уточнила, кто именно изображен на снимке, однако подписчики начали активно поздравлять ее с пополнением.

С тех пор знаменитость ничего не говорила о ребенке, а в соцсети публиковала исключительно свои портреты и селфи.

Байрак также призналась поклонникам, что переехала в Одессу и проживает там уже некоторое время.

Коротко о знаменитости:

Оксана Байрак – украинский кинорежиссер, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. Родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе (Крым). Самые известные работы: "Ничто не случается дважды", "Летучие мыши", "Аврора" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Байрак назвала телеведущую Снежану Егорову, которая поддержала Путина, "благоразумной" и "космической". Это вызвало осуждение со стороны ее фанатов.