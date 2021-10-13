Океан Эльзы и KALUSH презентовали совместный клип 'Победа'. Видео

Популярная украинская рок-группа "Океан Эльзы" вместе с реп-группой "Kalush" выпустили новую песню. Их совместный трек носит название "Перемога".

Клип опубликовали на официальном аккаунте "Океана Эльзы" в YouTube 12 октября, в день рождения группы. За сутки ролик набрал более 93 тысяч просмотров, 8,8 тысяч лайков и 573 комментария (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Новая песня – это продолжение наших ОЭ, творческих вылазок в другие жанры. Этой зимой я много слушал хип-хоп музыку, от 90-х до современной, и в какой-то момент мне сложилась строки припева: "Чтобы тебе ни говорили впереди победа. Чтобы тебе не кричали шакалы вслед – у тебя своя дорога" и понял, что нашему хип-хопу быть", – сказал лидер группы Святослав Вакарчук.

Режиссером клипа выступил Максим Ксенда, а оператором – Евгений Усанов.

Поклонники "Океан Ельзи" отметили, что им новая работа очень понравилась.

"У Вас не бывает просто хорошо или не очень, у вас всегда великолепно", "очень крута коллаборация", "Благодарю Вас, ОЭ, за пропаганду нового поколения талантливых украинских исполнителей", "Очень круто получилось", "Когда любимые исполнители объединяются просто космос", "Просто в душу, как всегда новая песня от ОЭ в нужное время", "Это замечательно! Не хватает слов, чтобы описать свои эмоции от песни и клипа", – пишут люди.

Коротко о коллективах:

" Океан Эльзы " – создана в 1994 году во Львове. Изначально группа носила название "Клан тишины". Коллектив состоял из вокалиста Андрея Голяка, гитариста Павла Гудимова, бас-гитариста Юрия Хусточки и ударника Дениса Глинина. Вскоре лидером группы стал Святослав Вакарчук. Самые известные песни "О.Э." – "Без бою", "Вище неба", "Обійми", "Все буде добре", "На небі", "Відпусти" и другие.

"KALUSH" – реп-группа, основанная в 2019 году. Основателем и солистом является Игорь Диденчук. Коллектив так назвался в честь города Калуш, родного города Олега Псюка (aka Псючий сын), который также в составе группы. Известные песни "Додому", "Давай начистоту", "Файна", "Не напрягайся", "Пірнаю" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук похвастался перед поклонниками своей фигурой. Артист показал, как занимался йогой с голым торсом.

Также OBOZREVATEL писал о том, что 24 августа этого года прошел грандиозный концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве, на котором выступила рок-группа "Океан Эльзы". Как прошло мероприятие, можно прочитать тут.