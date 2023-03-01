Оказались на грани: семь актеров, которые едва не погибли на сьемках, но получили ''второй шанс''. Фото

Все еще думаете, что работа в кино – это подарок судьбы, ведь актеры то и делают, что красуются на красных дорожках и тратят свои многомиллионные гонорары? Вы глубоко ошибаетесь. Актерский труд не только крайне изнурителен и сложен, но еще и весьма опасен. В этом на собственном опыте убедились Джонни Депп, Кейт Уинслет, Том Хэнкс и многие другие звезды, которые мало не погибли на съемках, выполняя сложные трюки без помощи каскадеров.

Видео дня

OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых актерах и актрисах, чья жизнь оказалась на грани из-за их деятельности. В подборку попали случаи, которые произошли во время съемок популярных и даже некоторых культовых кинокартин. И кто знает, вышли бы они на большие экраны, если бы когда-то работа над ними закончилась трагедией.

Том Хэнкс

Получив небольшой порез ноги на съемках культовой драмы 2000 года "Изгой", Том Хэнкс заразился потенциально смертельной стафилококковой инфекцией и был госпитализирован в больницу на три дня. Если бы эту инфекцию не принялись вовремя лечить, исход, вероятно, был бы летальным.

Кейт Уинслет

Сцена из легендарного "Титаника", когда люди тонули прямо на лайнере после столкновения с айсбергом, едва не стоила Кейт Уинслет жизни. Она должна была нырнуть и открыть ключом решетку, чтобы ее "любимый Джек" не остался запертым на корабле. В этой самой сцене одежда артистки зацепилась за крючки корабля, и "Роуз" никак не могла его выдернуть. Паника окутала тогда еще начинающую актрису, но она сумела совладать со страхом и выбраться. Самое интересное, что никто из коллег не принялся спасать Уинслет, поскольку все думали, что она играет.

Джонни Депп

Во время съемок вестерна 2013 года "Одинокий Рейнджер" легендарный Джонни Депп серьезно пострадал, получил множество травм и мало не погиб под копытами лошади. Когда актер оседлал животное, оно неожиданно встало на дыбы, а седло с кинозвездой начало скатываться. Лошадь продолжила скакать – больше 20-ти метров Депп тащился по земле и несколько раз получал копытами по лицу и телу.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон попыталась сделать сальто назад для боевика "Эон Флакс" 2005 года, но была "почти парализована" – она приземлилась на шею. Актрису немедленно доставили в клинику с подозрением на перелом шейных позвонков. Оказалось, она всего лишь вывихнула позвонки, но это смещение тоже было крайне опасным. Из-за степени травм звезды производство фильма пришлось остановить на восемь недель.

Джордж Клуни

За триллер "Сириана" 2005 года Джордж Клуни был удостоен "Оскара" как лучший актер второго плана. И хотя картина принесла звезде престижную награду, она мало не забрала у него жизнь. На съемках Клуни сильно ударился головой. Он сразу не обратился за помощью к медикам, но спустя время почувствовал сильное ухудшение состояния. Когда врачи все же осмотрели пострадавшего, то обнаружили у него утечку спинномозговой жидкости. Боли актера, пока он лежал в реанимации, были невыносимыми, но он сумел вынести и это испытание.

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс едва не задохнулась во время съемок киноленты "Голодные игры: Сойка Пересмешница". В одной из сцен ее героине предстояло провести группу повстанцев через длинный тоннель, который заполнялся дымом. Неожиданно одна из дым-машин сломалась, чрезмерно наполнив комнату дымом. Как признался позже Лоуренс, ей стало очень страшно от нехватки кислорода.

Джейсон Стэтхэм

На съемках третей части боевика "Неудержимые" Джейсон Стэтхэм должен был "нырнуть" в море вместе с автомобилем, за рулем которого находился. По сюжету, его персонаж вел тяжелый грузовик с неисправными тормозами, поэтому решился на такой риск. Инцидент чуть не закончился трагедией. В воде транспортное средство наткнулось на скалу – машину сильно покорежило, а актер просто чудом избежал удара.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, которые пытались покончить с собой. Так, например, Холли Берри хотела убить себя из-за неразделенной любви, отравившись выхлопными газами в своем автомобиле. А Опра Уинфри пыталась совершить суицид в подростковом возрасте, когда узнала о нежеланной беременности. Подробнее об этих и других случаях – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!