Охлобыстин назвал себя 'шутом', а визиты на Донбасс – 'клоунадой', и рассказал, почему рыдал в Мариуполе

Кремлевский пропагандист, а по совместительству известный российский актер Иван Охлобыстин, ставший посмешищем из-за "гойда"-призывов к войне, неожиданно назвал себя "шутом". Он также признал, что визиты путинистов на оккупированные украинские территории выглядят как "цирковая клоунада".

Впрочем, отказываться от отведенной ему Кремлем роли россиянин боится, а потому с гордостью несет свое позорное звание. Об этом он заявил пропагандистам (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер, только на словах проявляющий свою "храбрость", признался, что летом этого года посещал многострадальный Мариуполь. Там приспешник террористов зашел в разбомбленный россиянами театр и разрыдался.

Видео дня

Однако не потому, что его сограждане убили сотни людей, которые прятались в бомбоубежище, написав на земле слово "Дети", а из-за очередного пропагандистского шоу, в котором использовали маленькую актрису.

"Из труппы у 40 человек живыми остались 16. Но они все равно открыли новый сезон, представили жанровые сценки: женщина с коляской, пожилые люди играют в шахматы. И выходит девочка с удивительным голосом и поет: "Ах, как хочется вернуться..." Я заплакал. Я вообще не сентиментальный человек, но это для меня пример абсолютного служения актера своему народу", – выдал Охлобыстин.

От чего-то россиянин решил, что мариупольцам, пережившим адские бомбардировки и продолжающим жить в оккупации, нужны его соболезнования и концерты кремлевских артистов.

"Наше дело – утешать и радовать, отвлекать, даже если это выглядит просто дешевой цирковой клоунадой. Себя я называю шутом его величества народа", – резюмировал путинист.

Как писал OBOZREVATEL, Охлобыстин признал, что россияне так и не научились ничего делать, а война лишь подтвердила, что народ агрессоров нагой и ничего не имеет. Впрочем, путинист нашел и этому абсурдные оправдания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!