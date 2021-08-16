Ксения Мишина ответила на вопрос, есть ли эксплуатация на 'Холостячке'. Эксклюзив

Украинская актриса и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина не считает, что ее участие в вышеупомянутом проекте можно расценивать как разновидность эксплуатации. Хотя пользователи сети не раз обвиняли участников шоу в том, что они публично раскрывают детали своих романтических отношений, чтобы обеспечить каналу высокие рейтинги и при этом самим быть на слуху.

Об этом она заявила в разговоре с журналистом OBOZREVATEL. Встреча состоялась в рамках 12-го Одесского кинофестиваля, где Ксения Мишина презентовала фильм со своим участием – "Зломолчание". В этой картине раскрывается острая проблема сексуальной эксплуатации украинских девушек.

"Ох, ничего себе! Во-первых, я не согласна по поводу "Холостячки", – отреагировала на вопрос Мишина. – Я пришла на этот проект благодаря своей профессии и предыдущим проектам, поэтому я думаю, что это не начальная точка моей карьеры, а наоборот карьера, скажем так, привела меня к этому проекту".

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Ксения также подчеркнула, что в ее жизни не было случаев эксплуатации: только психологический абьюз (отношения, в которых один человек нарушает личные границы другого – Ред.) со стороны ее бывшего мужа.

На уточняющий вопрос о том, не жалеет ли она об участии в "Холостячке", поскольку отношения с победителем проекта Александром Эллертом у нее так и не сложились, Ксения отвечать отказалась.

"А вы сейчас хотите о "Холостячке" поговорить? Нет, давайте все-таки разговаривать на тему презентации фильма, спасибо", – резко высказалась она.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Первая весомая работа актрисы – роль Камиллы в мелодраме "Искушение". В 2019 году сыграв роль Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

С августа по ноябрь 2019 года участвовала в танцевальном шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом. Стала победительницей проекта.

23 октября 2020 года на телеканале СТБ стартовало романтическое шоу "Холостячка". За сердце Мишиной боролись 15 мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ксения Мишина поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала, как говорит на хорватском языке.