Огневич об условиях в украинских больницах: вход будто в морг

Популярная певица Злата Огневич раскритиковала одну из украинских государственных больниц за ужасные условия. Артистка навещала свою крестницу, которая попала туда по состоянию здоровья.

О своем визите Огневич эмоционально рассказала в личных Instagram-stories. Звезда не стала говорить название больницы, однако отметила, что таких в Украине достаточное количество (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Во-первых, вход будто куда-то в морг. Во-вторых, для детей там ровным счетом нет ничего. Ни картинок, ни мультиков, когда им делают укол. Никаких даже мягких игрушек в манипуляционной нет, чтобы хоть как-то отвлечь... А, поверьте, я взрослая даже боюсь уколов – не говоря уже о детях", – пожаловалась Злата.

Певица также добавила: в этот день она в очередной раз убедилась в том, что власть "болт ложила" на медицину, на родителей, на детей, и вообще на минимальные потребности людей, которые живут в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL: