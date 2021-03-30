Огнєвіч про умови в українських лікарнях: вхід ніби в морг

Популярна співачка Злата Огнєвіч розкритикувала одну з українських державних лікарень за жахливі умови. Артистка відвідувала свою хрещеницю, яка потрапила туди за станом здоров'я.

Про свій візит Огнєвіч емоційно розповіла в особистих Instagram-stories. Зірка не стала говорити назву лікарні, однак зазначила, що таких в Україні достатня кількість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"По-перше, вхід ніби кудись у морг. По-друге, для дітей там зовсім немає нічого. Ні картинок, ні мультиків, коли їм роблять укол. Ніяких навіть м'яких іграшок у маніпуляційній немає, щоб хоч якось відволікти... А повірте, я навіть доросла боюся уколів, не кажучи вже про дітей", – поскаржилася Злата.

Співачка також додала: того дня вона вкотре переконалася в тому, що влада "болт покладала" на медицину, на батьків, на дітей, і взагалі на мінімальні потреби людей, які живуть в Україні.

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