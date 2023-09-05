'Одной ногой в могиле': супермодель Линда Евангелиста, лицо которой было обезображено пластикой, впервые рассказала, что у нее рак груди

Всемирно известная канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста, которая считала себя "жестко изуродованной" из-за неудачной процедуры криолиполиза (замораживание жира), впервые рассказала поклонникам, что борется с раком груди. Онкологию у звезды подиумов диагностировали еще в 2018 году.

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Сразу после того, как модель узнала о страшном недуге, она сделала двойную мастэктомию (удаление обеих грудей для полной безопасности дальнейшей вероятности развития рецидива). Несмотря на это, рак продолжил распространяться. Евангелиста эксклюзивно рассказала об этом в интервью The Wall Street Journal.

"Я без колебаний выбрала двойную мастэктомию, поскольку я хотела оставить все это позади и не иметь с этим дела. Я хотела жить и не собиралась позволить раку груди убить меня", – вспомнила 58-летняя знаменитость.

Однако в прошлом году после МРТ и биопсии супермодель услышала неутешительные новости – онкология распространилась на грудную мышцу. После этого последовал еще ряд анализов и обследований, которые показали, что у Евангелисты "ужасный" показатель онкотипа. Это означает, что вероятность заболевания и возвращение рака очень высока.

"Я сказала врачу: "Выкопайте дыру в моей груди. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вы провели раскопки. Я хочу увидеть дыру в своей груди". Вы понимаете меня? Я не умру от этого... Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я в настроении праздновать", — поделилась супермодель.

Напомним, около шести лет назад Линда Евангелиста сделала процедуру под названием Zeltiq CoolSculpting, которая должна была уменьшить ее жировые клетки. Однако эффект оказался противоположным, поэтому у знаменитости развилась парадоксальная жировая гиперплазия (ПЖГ). Это осложнение после процедуры, которое провоцирует увеличение жировых клеток. Лицо и тело красавицы изменились практически до неузнаваемости, а сама Евангелиста считала себя "жестко изуродованной". Подробнее – в нашем материале.

OBOZREVATEL также писал, что в декабре прошлого года у всемирно известной канадской певицы Селин Дион диагностировали тяжелое неврологическое заболевание – синдром мышечной скованности. Лекарств, которые могли бы полностью побороть недуг, просто не существует, поэтому родные 55-летней звезды надеются на чудо.